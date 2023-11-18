عمرو دياب بإطلالة مستوحاة من Prince Royce في حفل الإمارات (صور)
استأنف الهضبة عمرو دياب نشاطه الفني بعد فترة من قراره بالتوقف نظرًا لأحداث فلسطين وما تشهده من انتهاكات واعتداءات مستمرة من قبل الجيش الصهيوني المحتل.
حفل عمرو دياب فى الإمارات
وبإطلالة كاجوال بالأسود مستوحاة من المغني Prince Royce في حفله 2015، أحيا عمرو دياب، اليوم السبت، حفلًا غنائيًّا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط تفاعل وحضور جماهيري ضخم.. وتغنى بأجمل أغنياته الحديثه كـ “أنت الحظ” و“لو اتساب” و"يوم تلات" و“شكرًا من هنا لبكرة”.
أغاني عمرو دياب الجديدة
وكان عمرو دياب قرر تأجيل طرح أغاني الجديدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، لكنه تعاون مع عدد من صناع الموسيقى في أغاني جديدة من المقرر طرحها قريبًا ومن أبرزهم الشاعر محمد يحيى ومصطفى حدوتة والموزع الموسيقي عادل حقي.
دعم عمرو دياب لـ غزة
كما كان الفنان عمرو دياب قرر في وقت سابق التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصري في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.
ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.
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