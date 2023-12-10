1.5 مليون مشاهدة لأغنية رامي جمال الجديدة "جيت متأخر"

حققت أغنية جيت متأخر أحدث أعمال المطرب رامي جمال، مليونا ونصف المليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تواجدت الأغنية ضمن تريند الموسيقى بالموقع.

أغنية جيت متأخر

وأغنية "جيت متأخر" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي، سوشيال ميديا رضوى علي.

كلمات أغنية جيت متأخر

وتقول كلمات الأغنية: "لا جيت متأخر.. أيوة خلاص مابقاش نافع.. روح بقا ليه راجع.. عايز إيه.. بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف.. لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها..

ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين..

ده انا بصفى في ثانيتين.. ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد.. أيوة نصيب وارد.. يمكن خير.. بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز.. أي كلام خالص قولت كتير.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.. ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين".

Advertisements