خطوات الحصول على خدمات إصدار تراخيص البناء والهدم بالجيزة

ترصد فيتو لقرائها خطوات الحصول على خدمات إصدار تراخيص البناء وتلقي طلبات التصالح وطلبات استخراج بيان صلاحية، وترخيص هدم، وترخيص إعلانات وإشغال طريق وغيرها من الخدمات الجماهيرية من فروع المراكز التكنولوجيا التابعة لمحل إقامة راغب الحصول علي الخدمة بمحافظة الجيزة.





وفي السطور التالية نوضح الأوراق والمستندات المطلوبة.





-صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.



-المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.



-صورة الترخيص أو القرار أو حكم المحكمة الصادر بأعمال الهدم.



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-تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ اعمال الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية، أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني/عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.



-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة

وكانت قد شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين وتحسين أداء العمل، حيث تقدم خدمات المحليات.

جولة تفقدية لمحافظ الجيزة



وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أجرى جولة تفقدية يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لمعاينة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية ٤.٥ كم.

شملت جوله المحافظ ورئيس جهاز التعمير معاينة مسار المحور بالقطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير وتشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص وحتي منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.