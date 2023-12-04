وزير الدفاع في إيديكس 2023: القوات المسلحة ستظل حارسًا وحاميًا لهذا الوطن.. القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة وتصعيدًا عسكريًا غير محسوب

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" حدث عالمي مهم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وزير الدفاع يطالب بتوحيد الجهود من اجل السلام

وقال الوزير -في كلمته خلال افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023،اليوم الإثنين ْ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن مصر كانت ولا تزال نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة.

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إيديكس 2023

وشدد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، على حرص مصر -من خلال هذا المعرض في نسخته الثالثة، والذي يعد بمثابة منصة عالمية- على إتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري.

وأكد وزير الدفاع أن المعرض يسهم في عرض المبتكرات وتبادل الخبرات لتنمية روابط العلاقات بين الدول في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية لتعزيز القدرات على حماية ركائز أمننا القومي المشترك، وتعميق أطر الشراكة والتعاون في كافة المجالات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة".

الأمن والاستقرار

وتابع الفريق أول محمد زكي " يتم الوضع في الاعتبار قيام الشركات المنتجة بعرض الأسلحة والمعدات بهدف أن تحصل عليها حكومات الدول الشقيقة والصديقة لدعم قواتها المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة تلك الدول، مع ضمان عدم امتلاكها بواسطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات حفاظا على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنه لا وجود للتنمية إلا بتوافر الأمن والاستقرار".

وتوجه وزير الدفاع بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، قائلًا "حضوركم فخر واعتزاز ورسالة مهمة يجب أن نتوقف أمامها طويلا بالفحص والدرس ونبحث في أعماقها لنتفهم معانيها".

مفاتيح القوة

وأكد أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، فعلى الدوام سعت لامتلاك أحدث منظومات التسليح للحفاظ على أمن الوطن وسلامته في عالم يموج بالصراعات، واضعة نصب أعينها أن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام قائلا " نحن نهدف إلى بناء مستقبل أكبر نجتمع فيه على كل الثوابت لتزيدها إصرارًا على المضي قدما في الدفاع عن مقدرات شعوبنا ضد المخاطر والتحديات مهما تعاظمت بالتعاون مع المجتمع الدولي".

القوات المسلحة ستظل حارسة للوطن

وشدد وزير الدفاع على أن القوات المسلحة ستظل حارسًا وحاميًا لهذا الوطن محافظة على أمنه واستقراره، ساعية لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصر الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، وأنه ليس أمامها من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها واستقرارها لنحافظ جميعا على حاضرنا ومستقبلنا.

وأضاف أن "القوات المسلحة حرصت على تعزيز أطر الشراكة والعلاقات الاستراتيجية مع نظرائها بكافة الدول الشقيقة والصديقة من أجل إرساء السلام وإعلاء قيم وقواعد القانون الدولي والإنساني في يقين راسخ بأن التعاون المشترك هو الضمان الحقيقي لتحقيق التنمية والاستقرار والرخاء لكافة الدول والشعوب المحبة للسلام".

القضية الفلسطينية

وأشار وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أن "الأحداث العالمية الجارية وخصوصا ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض، هدفه تصفية القضية.. وتأكيدا لتوجيهات سيادتكم دائمًا بأنه لابد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء وهذا واقع نشهده جميعًا".

وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الأمة المصرية القوية صاحبة الحضارة والتاريخ تؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان الأساسي للأمن والسلام، مضيفًا: "قوة رشيدة تحمي منجزاته وتؤمن استمراره وتدعم ركائزه بكل الحكمة والعقل".

وجدد وزير الدفاع ترحيبه بضيوف مصر الأجلاء لقدومهم إلى مصر ضيوفا أعزاء على قواتها المسلحة، مؤكدا لهم قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الدولية الرفيعة في أمن واستقرار.

تدشين راجمة الصواريخ المصرية رعد 200

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات افتتاح انطلاق معرض إيديكس 2023، تدشين راجمة الصورايخ المصرية رعد 200، وهي من تصميم وتصنيع وزارة الإنتاج الحربى.

وأجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة لتفقد أجنحة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الإرادة والتحدي" خلال فعاليات "إيديكس 2023"

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الإرادة والتحدي" من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، وذلك خلال فعاليات معرض إيديكس 2023.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين الفرقاطة المصرية الجبار، المصنوعة بأيادي مصرية بنسبة 100%، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، في دورته الثالثة والذي يجري تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري.

الرئيس السيسي يفتتح فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

وافتتح منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، في دورته الثالثة والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية

ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارضًا من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح وحضور العديد من الوفود العسكرية.

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