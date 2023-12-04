رئيس تجارية الإسماعيلية يدعو منتسبي الغرفة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024

وجه أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية المصرية في محافظة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد آتحاد الغرف التجارية، الدعوة لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، للمشاركة الإيجابية في الإستحقاق الدستوري للإنتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

اجتماعات تنسيقية

وعقد الشافعي، عدد من الإجتماعات التنسيقية مع أعضاء مجلس الإدارة والتجار لبحث آلية المشاركة الإيجابية بشكل حضاري مميز يليق بتاريخ تجارية الإسماعيلية، كما بحث معهم عدد من الملفات الطارئة الخاصة بتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توافر جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية، مطمئنا علي المخزون السلعي، لافتا إلي الإتجاه نحو التوسع في إقامة المعارض والمنافذ بتخفيضات غير مسبوقة مع بداية 2024.

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بداية التصويت بالخارج

وبدأ ماراثون انتخابات الرئاسة المصرية 2024 خارج البلاد، الجمعة الماضية، الأول من ديسمبر 2023، حيث بدأ التصويت من التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية.



وانطلق تصويت المصريين في الخارج في كل «بوليفيا- كندا- الولايات المتحدة- كوبا- فنزويلا- الجالية المصرية في باريس- الجالية المصرية في اليونان- الجالية المصرية بالصين – السعودية – الكويت – البحرين- قطر وغيرها».

الانتخابات الرئاسية

وتم إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خارج البلاد لمدة 3 أيام هي: 1 و2 و2023/12/3، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل أيام 10 و11 و2023/12/12، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي ومعرفة اللجنة الانتخابية، وأحقيته في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بموجب الرقم القومي.



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