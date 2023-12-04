الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

خلال 24 ساعة، ضبط ‏64252 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

خلال 24 ساعة.. ضبط
خلال 24 ساعة.. ضبط ‏64252 مخالفة مرورية، فيتو

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64252) مخالفة مرورية متنوعة  من بينها (15404) مخالفات تجاوز السرعة المقررة، (645) مخالفة السير بدون تراخيص،  (153) مخالفة دراجة نارية، (3162) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (18) مخالفة موقف عشوائى،  (6) مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

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استراتيجية وزارة الداخلية الإنضباط المرورى الادارة العامة للمرور التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة أجهزة وزارة الداخلية

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