الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الأمن العام يضبط 83 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 53 ألف حكم قضائى

الأمن العام يضبط
الأمن العام يضبط 83 قطعة سلاح نارى، فيتو

 واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع جميع مديريات الأمن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

خلال 24 ساعة، ضبط ‏64252 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 682 حكما قضائيا بأسوان ودمياط

 وأسفرت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، جهودها خلال24 ساعة عن ضبط (195) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (209) متهمين ضُبط خلالها  كمية من مخدر الحشيش وزنت (100,765 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (31,250 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيروين وزنت (10,469 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,550 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (1,670 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (860 جراما)، كمية من مخدر البودر وزنت (190 جراما)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جراما).

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

Advertisements

ضبط (83 قطعة سلاح نارى بحوزة 60 متهما و171 قطعة سلاح أبيض).


و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (53320) حكما قضائيا متنوعا شملت  (131) حكم جناية، (17154) حكم حبس جزئى،  (2910) حكم حبس مستأنف، (25579) حكم غرامة،  (7546) مخالفة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية والبيضاء الأسلحة النارية أعمال البلطجة قضايا الأسلحة النارية قطاع الأمن العام مخدر البانجو مخدر الإستروكس مخدر الهيروين

مواد متعلقة

خلال 24 ساعة، ضبط ‏64252 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 682 حكما قضائيا بأسوان ودمياط

القبض على عامل بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى بالشروق

ضبط مقاول وسائقين هاربين من 100 حكم قضائى فى البحيرة

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم كميات من المخدرات بالجيزة وأسيوط

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

ضبط عامل بالغربية للتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه

عاطل يقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض في الطالبية

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور نجوم الفن

زغلول صيام يكتب: مدير فني اتحاد الكرة وكله عند العرب صابون!!

ارتفاع أسعار أدوية منع الحمل للسيدات

معتمد جمال يستعين بمجموعة جديدة من شباب الزمالك

اسم على مسمى.. أزمات كروان مشاكل وصلته خلف القضبان (فيديو جراف)

انخفاض جديد لمؤشر الدولار الأمريكي، حركة تعاملات العملة الخضراء اليوم

بعد اقحامه للكتاب المقدس، ساويرس يوجه رسالة قوية لرئيس الكونجرس بشأن إسرائيل

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

اسم على مسمى.. أزمات كروان مشاكل وصلته خلف القضبان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن بعهد الرئيس السيسي

فضل المواظبة على أذكار الصباح يوميا

تفسير حلم الجرح في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية