الأمن العام يضبط 83 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 53 ألف حكم قضائى

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع جميع مديريات الأمن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، جهودها خلال24 ساعة عن ضبط (195) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (209) متهمين ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (100,765 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (31,250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (10,469 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,550 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (1,670 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (860 جراما)، كمية من مخدر البودر وزنت (190 جراما)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جراما).



ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

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ضبط (83 قطعة سلاح نارى بحوزة 60 متهما و171 قطعة سلاح أبيض).



و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (53320) حكما قضائيا متنوعا شملت (131) حكم جناية، (17154) حكم حبس جزئى، (2910) حكم حبس مستأنف، (25579) حكم غرامة، (7546) مخالفة.