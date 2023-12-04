الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 682 حكما قضائيا بأسوان ودمياط

حملة امنية، فيتو
حملة امنية، فيتو

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط  7 قضايا مخدرات وتنفيذ 682 حكما قضائيا بأسوان ودمياط.

مديرية أمن أسوان 

 وتم ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,200 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين،الشابو") بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 682 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

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 وتم ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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