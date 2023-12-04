قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 682 حكما قضائيا بأسوان ودمياط.

مديرية أمن أسوان

وتم ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,200 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين،الشابو") بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 682 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

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وتم ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.