الإثنين 04 ديسمبر 2023
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اقتصاد

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الاثنين 4-12-2023، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

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أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الاثنين

 أسعار الدواجن الحية والمجمدة  في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الإثنين، بلغ سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا في المزرعة، و73 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة مقابل 85 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

 وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 72.8 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا،  وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 108.8 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الإثنين مع تطبيق المبادرة الحكومية

 وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الإثنين نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الإثنين

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 117 إلى 118 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 134 إلى 135 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه، علف صويا 46% بسعر 33500 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 32 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 33500 جنيه. 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الإثنين، سجل علف نامي 21 % سعر 23450 جنيهًا، علف بادي 23% بسعر 23500 جنيه، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 24 جنيهًا إلى 24.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 12 إلى 13 جنيهًا، كتكوت ساسو سعر من 15 جنيهًا إلى 16  جنيهًا.

وتراوح  سعر كتكوت بلدي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كتكوت روزي بيور سعر من 16 إلى 17 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا،  كتكوت ساسو بيور بسعر من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل كتكوت أربو سعر 26.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 27 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28.5 جنيه، كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، سعر كتكوت روص 27 جنيهًا،  كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا. 

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4-12-2023 بالدقهلية

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4-12-2023 في قنا

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