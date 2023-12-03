أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء وانخفاض الكتكوت بالأسواق

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأحد 3-12-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين، بينما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، فيما انخفض سعر الكتكوت في بورصة الدواجن مقابل استقراره في الشركات.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

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تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الأحد

وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الأحد

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الأحد، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الأحد مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الأحد، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الأحد، بلغ سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا في المزرعة، و73 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة مقابل 85 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 72.8 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 108.8 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الأحد مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الأحد نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الأحد

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأحد، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 117 إلى 118 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 134 إلى 135 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الأعلاف اليوم الأحد، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 32 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 33500 جنيه، كسب صويا بسعر 33500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأحد، سجل علف بادي 23% بسعر 23500 جنيه، علف نامي 21 % سعر 23450 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأحد، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 24 جنيهًا إلى 24.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 12 إلى 13 جنيهًا.

وتراوح كتكوت روزي بيور سعر من 16 إلى 17 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت بلدي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، سجل كتكوت أبيض بسعر 27 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28.5 جنيه، كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، سعر كتكوت روص 27 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 26.5 جنيه، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.