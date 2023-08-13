ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض اليوم بالأسواق

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 13-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين، فيما انخفضت أسعار الدواجن الحمراء بنحو 3 جنيهات، فيما سجلت أسعار البيض ارتفاعًا طفيفًا بنحو جنيه، وارتفعت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا يتراوح من جنيه إلى 7 جنيهات، وانخفضت أسعار الذرة المستوردة وأعلاف الصويا مقابل استقرار سعر علف الدواجن.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الأحد

وتباينت أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الأحد، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر 65 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما انخفضت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 100 إلى 103 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأحد

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الأحد، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 63 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم الأحد، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 111 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها 90 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الأحد

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الأحد، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 104 جنيه إلى 105 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض الأحمر من 106 إلى 107 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 116 إلى 117 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الأحد

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الأحد، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100.75 إلى 104.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 102.75 جنيه إلى 107 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الأعلاف اليوم الأحد، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12800 جنيه، ذرة أوكراني نحو 11 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 27 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 26 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 27 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأحد، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 11.5 إلى 17 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 13 جنيهًا إلى 13.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 8.5 إلى 9.5 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، كتكوت هجين من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 9 إلى 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، سجل كتكوت أربو سعر 14 جنيهًا، كتكوت روص من 14 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 15 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 14 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 8 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 18 جنيهًا.