الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر القصدير، فيتو
سعر القصدير، فيتو

 يعد القصدير عنصرًا كيميائيًّا ويرمز له بالرمز (Sn)، وعدده الذري (50)، وهو معدن لونه فضي، ويستخدم في العديد من المجالات الحياتية والصناعية.

سعر القصدير اليوم الاثنين 

وسجلت أسعار القصدير في البورصات العالمية سعر 25806 دولارات للطن، اليوم الاثنين 4-12-2023.

استخدامات القصدير 

ويتم استخدام القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة: مثل صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة وبطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي وشاشات العرض المسطحة والنوافذ الذكية والألواح الشمسية

Advertisements

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

 

أسعار القصدير، فيتو

 

صناعة علب الصفيح لحفظ الأطعمة

 كما يدخل القصدير في صناعة هذه العلب، ولكنه ليس المادة الوحيدة التي تدخل في صناعة هذه العلب، فعلبة الصفيح تصنع أيضًا من الحديد أو الفولاذ، ومن الممكن أن تكون نسبة القصدير في علب الصفيح قليلة جدًّا.

وتكمن أهمية استخدام القصدير في صناعة علب الصفيح بأنه لا يتفاعل مع الأكسجين، ولذلك فهو لا يصدأ، كما أن لديه القدرة على مقاومة التآكل بالمواد الحمضية، لذلك فهو قادر على حفظ الطعام سليمًا لفترة طويلة.

ويستخدم القصدير في صناعة سبائك لحام القصدير؛ وهي سبائك مصنوعة من القصدير والرصاص، وتستخدم هذه السبائك في اللحام، على سبيل المثال، من الممكن استخدام هذه السبائك في لحام الأسلاك المعدنية بالأجهزة الإلكترونية، أو للحام أنبوبين معدنيين.

مصادر القصدير

والقصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزءان في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2) الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

 

 

سعر القصدير اليوم الاثنين سعر القصدير سعر القصدير اليوم

مواد متعلقة

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 2-12-2023

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

الخطيب يعتمد قائمة الأهلي المونديالية قبل إرسالها وهذه ملامحها

بعد أنباء تعرضه لأزمة صحية، حقيقة الحالة الصحية لشيخ الأزهر

التحقيق مع فنان تشكيلي متهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

حدث أمني غامض، لحظة إطلاق نار كثيف في سديروت تثير فزع إسرائيل (فيديو)

كتائب القسام تقصف حشودا عسكرية لجيش الاحتلال بالصواريخ

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

جلسة استماع أخيرة لحسم أزمة إبراهيم وحسام حسن مع النادي المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 4-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر اقتصاد غزة بسبب العدوان الإسرائيلي ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجرح في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية