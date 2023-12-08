الجمعة 08 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أسباب التهاب المفاصل الروماتويدي وطرق العلاج

التهاب المفاصل الروماتويدي،
التهاب المفاصل الروماتويدي، فيتو

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، مما يعني أنه ناتج عن مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم السليمة ومع ذلك، ليس من المعروف بعد ما الذي يسبب هذا.

يصنع الجهاز المناعي عادةً أجسامًا مضادة تهاجم البكتيريا والفيروسات، مما يساعد على مكافحة العدوى.

التهاب المفاصل الروماتويدي، فيتو

يرسل الجهاز المناعي عن طريق الخطأ أجسامًا مضادة إلى بطانة المفاصل، حيث تهاجم الأنسجة المحيطة بالمفصل.

ويتسبب هذا في أن تصبح الطبقة الرقيقة من الخلايا التي تغطي المفاصل مؤلمة وملتهبة، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تلحق الضرر بالمناطق المجاورة:

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العظام

الغضروف – النسيج الضام الممتد بين العظام

الأوتار - الأنسجة التي تربط العظام بالعضلات

الأربطة - الأنسجة التي تربط العظام والغضاريف

وإذا لم يتم علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، فإن هذه المواد الكيميائية تتسبب تدريجيًّا في فقدان المفصل لشكله واستقامته وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي إلى تدمير المفصل بالكامل.

تم اقتراح نظريات مختلفة حول سبب مهاجمة الجهاز المناعي للمفاصل، مثل كون العدوى هي المحفز، ولكن لم يتم إثبات أي من هذه النظريات.

 

عوامل الخطر المحتملة للروماتويد

توجد العديد من الأشياء التي قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، بما في ذلك:

الجينات - هناك بعض الأدلة على أن التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن ينتشر في العائلات، على الرغم من أن خطر وراثته منخفض حيث يُعتقد أن الجينات تلعب دورًا صغيرًا في هذه الحالة

الهرمونات - يعد التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال وفقًا لموقع "NHS" الطبي، وقد يكون ذلك بسبب تأثيرات هرمون الاستروجين، على الرغم من عدم إثبات هذا الارتباط.

التدخين: تشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص الذين يدخنون لديهم خطر متزايد للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

 

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن أن تساعد علاجات التهاب المفاصل الروماتويدي في تقليل الالتهاب في المفاصل وتخفيف الألم ومنع تلف المفاصل أو إبطائه وتقليل الإعاقة وتمكينك من ممارسة النشاط قدر الإمكان.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي، إلا أن العلاج المبكر والدعم (بما في ذلك الأدوية وتغييرات نمط الحياة والعلاجات الداعمة والجراحة)، ويمكن أن يقلل من خطر تلف المفاصل ويحد من تأثير الحالة.

توجد أدوية متاحة للمساعدة في منع تفاقم التهاب المفاصل الروماتويدي وتقليل خطر حدوث المزيد من المشاكل.

وغالبًا ما يتم تقسيمها إلى نوعين رئيسيين وهما الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs) والعلاجات البيولوجية.

الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs)

إذا تم تشخيص إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فعادةً ما يُعرض عليك مجموعة من أقراص DMARD كجزء من علاجك الأولي.

وتعمل هذه الأدوية على تخفيف أعراض الحالة وإبطاء تطورها.

وتعمل الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض عن طريق منع تأثيرات المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها عندما يهاجم الجهاز المناعي المفاصل، والتي يمكن أن تسبب المزيد من الضرر للعظام والأوتار والأربطة والغضاريف القريبة.

قد يتعين عليك تجربة نوعين أو ثلاثة أنواع من DMARD قبل العثور على النوع الأكثر ملاءمة لك.

 

العلاجات البيولوجية

تُعد العلاجات البيولوجية شكلًا جديدًا من أشكال علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

ويتم تناولها عادةً مع الميثوتريكسيت أو دواء آخر مضاد للروماتيزم، وعادةً ما يتم استخدامها فقط إذا لم تكن الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض فعالة من تلقاء نفسها.

التهاب المفاصل الروماتويدي، فيتو

ويتم إعطاء الأدوية البيولوجية عن طريق الحقن حيث تعمل عن طريق منع مواد كيميائية معينة في الدم من تنشيط جهاز المناعة لديك لمهاجمة مفاصلك.

الآثار الجانبية الناجمة عن العلاجات البيولوجية عادة ما تكون خفيفة ولكنها تشمل:

تفاعلات الجلد في موقع الحقن

الالتهابات

الشعور بالمرض

حرارة عالية

الصداع

وقد يتعرض بعض الأشخاص أيضًا لخطر الإصابة بمشاكل أكثر خطورة، بما في ذلك إعادة تنشيط العدوى مثل السل (TB) إذا كانوا قد أصيبوا بها في الماضي.

 

دواء لتخفيف الألم

بالإضافة إلى الأدوية المستخدمة للسيطرة على تطور التهاب المفاصل الروماتويدي، قد تحتاج أيضًا إلى تناول دواء مخصص لتخفيف الألم.

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