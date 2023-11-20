ما هو النقرس الكاذب، وما تأثير حمض اليوريك على العظام؟

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل تتشكل فيه بلورات صغيرة داخل المفاصل وحولها، ويسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد والتورم.

النقرس، فيتو

ما هو النقرس الكاذب؟

النقرس الكاذب هو حالة مشابهة لمرض النقرس، ولكنه عادةً ما يؤثر على مفصل الركبة أولًا، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يسبب الألم والتصلب والألم والاحمرار والدفء والتورم في واحد أو أكثر من مفاصلك - عادةً الركبة أو الرسغ.

حمض اليوريك

يتم إنشاء حمض اليوريك عندما يقوم الجسم بتكسير المواد الكيميائية المعروفة باسم البيورينات، وإذا لم تقم كليتيك بتصفية ما يكفي من حمض البوليك، أو كان جسمك ينتج مستويات عالية بشكل غير عادي منه، فيمكن أن يتراكم في الجسم ويتحول إلى بلورات مجهرية.

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تتشكل هذه البلورات عادة في المفاصل وحولها، ربما لأن درجة الحرارة في هذه المناطق أقل قليلًا من بقية الجسم، وإذا وصلت إلى الفراغ بين المفاصل، يمكن أن تسبب البلورات التهابًا مؤلمًا (احمرار وتورم)، وفقًا لموقع "NHS" الطبي.

ما الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنقرس؟

ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم هو العامل الرئيسي الذي يزيد من خطر الإصابة بالنقرس ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد سبب إصابة بعض الأشخاص الذين لديهم مستوى مرتفع من حمض البوليك في الدم بمرض النقرس، في حين لا يصاب الآخرون الذين لديهم مستوى مرتفع بنفس القدر.

العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بالنقرس موضحة أدناه.

حالات طبية

يمكن لبعض الحالات الطبية الأساسية أن تزيد من خطر الإصابة بالنقرس، بما في ذلك:

ضغط دم مرتفع

السكري

مرض كلوي

ارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول في الدم

البدانة

متلازمة التمثيل الغذائي (مزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة)

الصدفية (حالة جلدية تسبب ظهور بقع حمراء متقشرة ومتقشرة من الجلد مغطاة بقشور فضية)

هشاشة العظام

دواء

بعض الأدوية يمكن أن تزيد من مستويات حمض اليوريك لديك وخطر الإصابة بالنقرس، وتشمل هذه:

مدرات البول (أقراص الماء) - تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو تراكم السوائل بشكل غير طبيعي في الجسم.

النقرس، فيتو

بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم - بما في ذلك حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين

جرعة منخفضة من الأسبرين - تستخدم لتقليل خطر جلطات الدم

النياسين - يستخدم لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول

السيكلوسبورين - يستخدم لعلاج حالات مثل الصدفية

بعض أدوية العلاج الكيميائي

النظام غذائي

يتم إنشاء حمض اليوريك عندما يقوم الجسم بتكسير البيورينات، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنقرس.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات بشكل طبيعي ما يلي:

اللحوم الحمراء - مثل لحم البقر ولحم الضأن

المأكولات البحرية - وخاصة المحار والأسماك الزيتية

مشروبات سكرية

بعض المشروبات السكرية قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالنقرس.

وجدت بعض الأبحاث أن شرب المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والمشروبات التي تحتوي على مستويات عالية من الفركتوز (وهو سكر طبيعي يوجد في العديد من الفواكه) يزيد من خطر الإصابة بالنقرس.

تاريخ العائلة

أظهرت الدراسات أن النقرس غالبًا ما ينتشر في العائلات، وحوالي واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بالنقرس لديهم فرد قريب مصاب بهذه الحالة.