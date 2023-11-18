منها السمنة وارتفاع حمض البوليك، أسباب ومضاعفات النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل تتشكل فيه بلورات صغيرة داخل المفاصل وحولها، ويسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد والتورم.

تؤثر هذه الحالة بشكل رئيسي على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا والنساء بعد انقطاع الطمث وبشكل عام، النقرس أكثر شيوعًا عند الرجال منه عند النساء، وفقًا لموقع "NHS" الطبي

النقرس، فيتو

ويمكن أن يكون النقرس مؤلمًا ومنهكًا للغاية، ولكن تتوفر علاجات للمساعدة في تخفيف الأعراض ومنع المزيد من الهجمات.

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أعراض النقرس

يمكن أن يتأثر أي مفصل بالنقرس، لكنه يؤثر عادةً على المفاصل الموجودة في أطراف الأطراف، مثل أصابع القدمين والكاحلين والركبتين وأصابع اليد.

وتشمل علامات وأعراض النقرس ما يلي:

ألم شديد في واحد أو أكثر من المفاصل

شعور المفصل بالحرارة والعطاء الشديد

تورم في وحول المفصل المصاب

جلد أحمر لامع فوق المفصل المصاب

تتطور الأعراض بسرعة خلال بضع ساعات وتستمر عادةً لمدة تتراوح من ثلاثة إلى 10 أيام وبعد هذا الوقت، يجب أن يزول الألم ويعود المفصل إلى وضعه الطبيعي، تقريبا كل شخص مصاب بالنقرس سيتعرض لنوبات أخرى في مرحلة ما، عادة في غضون عام.

متى ترى الطبيب

راجع طبيبك إذا كنت تشك في إصابتك بالنقرس ولم يتم تشخيصه مسبقًا، خاصة إذا استمر الألم في التفاقم وكان لديك أيضًا ارتفاع في درجة الحرارة (الحمى).

من المهم أن يتم تأكيد التشخيص لأن الحالات الأخرى التي تتطلب علاجًا عاجلًا، مثل المفصل المصاب، يمكن أن تسبب أحيانًا أعراضًا مماثلة.

وإذا تم بالفعل تشخيص إصابتك بالنقرس وتعرضت لنوبة، راجع طبيبك إذا لم يبدأ أي دواء تم وصفه لك في العمل خلال يومين.

النقرس، فيتو

اسباب الاصابة بالنقرس

يحدث النقرس بسبب تراكم مادة تسمى حمض البوليك في الدم، وإذا كنت تنتج الكثير من حمض البوليك أو لم تقم كليتيك بتصفية ما يكفي منه، فقد يتراكم ويتسبب في تكوين بلورات حادة صغيرة داخل المفاصل وحولها، وقد تتسبب هذه البلورات في التهاب المفصل.

الأشياء التي قد تزيد من فرص إصابتك بالنقرس تشمل:

السمنة وارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري

وجود قريب مصاب بالنقرس

مشاكل في الكلى

تناول الأطعمة التي تسبب تراكم حمض اليوريك، مثل اللحوم الحمراء ومخلفاتها والمأكولات البحرية

علاجات النقرس

إذا كنت مصابًا بالنقرس، فإن العلاج متاح، وينقسم عادتًا إلى:

تخفيف الأعراض أثناء النوبة - يمكن القيام بذلك باستخدام أكياس الثلج وتناول الأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو الكولشيسين أو الكورتيكوستيرويدات

منع المزيد من الهجمات - من خلال مجموعة من تغييرات نمط الحياة، مثل فقدان الوزن أو تغيير نظامك الغذائي، وتناول الأدوية التي تخفض مستويات حمض اليوريك، مثل الوبيورينول

مع العلاج، يستطيع العديد من الأشخاص تقليل مستويات حمض اليوريك لديهم بدرجة كافية لإذابة البلورات التي تسبب النقرس - ونتيجة لذلك لا يتعرضون لمزيد من الهجمات ومع ذلك، عادة ما يكون العلاج مدى الحياة مطلوبا.

هل يمكن أن يسبب النقرس المزيد من المشاكل؟

في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي النقرس إلى مزيد من المشاكل، خاصة إذا ترك دون علاج.

ويمكن أن تشمل هذه:

حصى الكلى

كتل صغيرة صلبة من بلورات حمض اليوريك تحت الجلد تسمى التوف

تلف المفاصل الدائم