مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي وهذه أهم الأعراض

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة طويلة الأمد تسبب الألم والتورم والتصلب في المفاصل، وتؤثر هذه الحالة عادةً في اليدين والقدمين والمعصمين.

وقد تكون هناك فترات تصبح فيها الأعراض أسوأ، والمعروفة باسم النوبات أو التوهجات والتي يكون من الصعب التنبؤ بها، ولكن مع العلاج من الممكن تقليل عدد التوهجات وتقليل أو منع تلف المفاصل على المدى الطويل.

التهاب المفاصل الروماتويدي، فيتو

ويعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا من مشاكل في أجزاء أخرى من الجسم، أو أعراض أكثر عمومية مثل التعب وفقدان الوزن.

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أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل الروماتويدي هي آلام المفاصل والتورم والتصلب، وقد يسبب أيضًا أعراضًا أكثر عمومية والتهابًا في أجزاء أخرى من الجسم.

وغالبًا ما تتطور أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي تدريجيًا على مدار عدة أسابيع، لكن بعض الحالات يمكن أن تتقدم بسرعة على مدار عدة أيام.

وتختلف الأعراض من شخص لآخر وقد تأتي وتذهب، أو تتغير بمرور الوقت.

الأعراض التي تؤثر في المفاصل

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل رئيسي على المفاصل، ويمكن أن يسبب مشاكل في أي مفصل في الجسم على الرغم من أن المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين غالبًا ما تكون أول ما يتأثر.

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي عادةً على المفاصل بشكل متناظر (كلا جانبي الجسم في نفس الوقت وبنفس القدر)، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

ألم

عادةً ما يكون ألم المفاصل المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي عبارة عن ألم نابض ومؤلم، وغالبًا ما يكون الأمر أسوأ في الصباح وبعد فترة من عدم النشاط.

التصلب

يمكن أن تشعر المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بالتصلب على سبيل المثال إذا تأثرت يداك، فقد لا تتمكن من ثني أصابعك بالكامل أو تشكيل قبضة.

مثل آلام المفاصل، غالبًا ما يكون التيبس أسوأ في الصباح أو بعد فترة من عدم النشاط.

التيبس الصباحي الذي يعد أحد أعراض نوع آخر من التهاب المفاصل، يسمى التهاب المفاصل العظمي، عادة ما يختفي خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ وفقًا لموقع"NHS" الطبي، ولكن التيبس الصباحي في التهاب المفاصل الروماتويدي غالبًا ما يستمر لفترة أطول من ذلك.

التورم والدفء والاحمرار

تصبح بطانة المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ملتهبة، مما قد يتسبب في تورم المفاصل، وتصبح ساخنة ومؤلمة عند اللمس.

وفي بعض الأشخاص، يمكن أن تتطور أيضًا تورمات صلبة تسمى العقيدات الروماتويدية تحت الجلد حول المفاصل المصابة.

أعراض إضافية

بالإضافة إلى المشاكل التي تؤثر على المفاصل، يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي من أعراض أكثر عمومية، مثل:

التعب ونقص الطاقة

حرارة عالية

التعرق

شهية سيئة

فقدان الوزن

يمكن أن يسبب الالتهاب الذي يعد جزءًا من التهاب المفاصل الروماتويدي أحيانًا مشاكل في مناطق أخرى من الجسم، مثل:

جفاف العيون - إذا تأثرت العيون

ألم في الصدر – إذا تأثر القلب أو الرئتان

مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن أن يعرضك التهاب المفاصل الروماتويدي لخطر الإصابة بحالات أخرى، خاصة إذا لم يتم التحكم فيه بشكل جيد.

متلازمة النفق الرسغي

تعد متلازمة النفق الرسغي حالة شائعة لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ويحدث بسبب ضغط العصب الذي يتحكم في الإحساس والحركة في اليدين (العصب المتوسط) وله أعراض مثل:

مؤلم

خدر

وخز في الإبهام والأصابع وجزء من اليد

ويمكن أحيانًا السيطرة على أعراض متلازمة النفق الرسغي باستخدام جبائر المعصم أو حقن الستيرويد، على الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لتخفيف الضغط على العصب المتوسط في الحالات الشديدة.

التهاب واسع النطاق

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة التهابية يمكن أن تسبب التهابًا في أجزاء أخرى من الجسم، مثل:

الرئتين - يمكن أن يؤدي التهاب الرئتين أو بطانة الرئة إلى ذات الجنب أو التليف الرئوي، مما قد يسبب ألمًا في الصدر وسعالًا مستمرًا وضيقًا في التنفس

التهاب المفاصل الروماتويدي، فيتو

القلب - يمكن أن يؤدي التهاب الأنسجة المحيطة بالقلب إلى التهاب التامور، والذي يسبب ألمًا في الصدر

العيون - يمكن أن يؤدي التهاب العين إلى التهاب الصلبة أو متلازمة سجوجرن، ويمكن أن يسبب التهاب الصلبة احمرارًا وألمًا في العين، بينما يمكن أن تسبب متلازمة سجوجرن جفاف العين

الأوعية الدموية - التهاب الأوعية الدموية، المعروف باسم التهاب الأوعية الدموية، هو سماكة جدران الأوعية الدموية وإضعافها وتضييقها وتندبها وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يؤثر ذلك على تدفق الدم إلى أعضاء وأنسجة الجسم ويمكن أن يهدد الحياة

ومع ذلك، مع العلاج المبكر، تقل احتمالية حدوث التهاب في أجزاء أخرى من الجسم بسبب التهاب المفاصل الروماتويدي.

تلف المفاصل

إذا لم يتم علاج التهاب المفاصل الروماتويدي مبكرًا أو لم تتم السيطرة عليه بشكل جيد، فقد يؤدي الالتهاب في المفاصل إلى أضرار كبيرة ودائمة.

وتشمل المشاكل التي يمكن أن تؤثر على المفاصل ما يلي:

تلف العظام والغضاريف القريبة (مادة صلبة ومرنة تغطي سطح المفاصل)

تلف الأوتار القريبة (الأنسجة المرنة التي تربط العضلات بالعظام)، مما قد يؤدي إلى كسرها (تمزقها).

تشوهات المفاصل

تحتاج هذه المشكلات في بعض الأحيان إلى العلاج بالجراحة لمنع فقدان وظيفة المفاصل المصابة.

أمراض القلب والأوعية الدموية

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فأنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

الأمراض القلبية الوعائية هو مصطلح عام يصف الحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، ويشمل المشكلات التي تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

اعتلال النخاع العنقي

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي لبعض الوقت، فأنت في خطر متزايد للإصابة بمشكلة في الجزء العلوي من العمود الفقري تُعرف باسم اعتلال النخاع العنقي.

وتؤدي هذه الحالة إلى خلع المفاصل في الجزء العلوي من العمود الفقري، مما يضغط على الحبل الشوكي، وعلى الرغم من أنها غير شائعة، إلا أنها حالة خطيرة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركتك وتؤدي إلى تلف دائم في الحبل الشوكي إذا لم يتم علاجها سريعًا بالجراحة.