فشل في السفر للخارج، شاب يلقي نفسه في ترعة الرياح التوفيقي بالدقهلية

أنهى شاب في العقد الثاني من عمره، حياته، وذلك بإلقاء نفسه بمياه ترعة الرياح التوفيقي من أعلى كوبري أبو نبهان بنطاق قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية نتيجة عودته من المطار وفشل سفره للخارج، ونجح رجال الإنقاذ في انتشال الجثمان.

جانب من انتشال الجثمان، فيتو

حيث كان من المقرر أن يسافر أمس إلى الخارج، ولكنه لم يتمكن من السفر.

ألقى نفسه في مياه ترعة "الرياح التوفيقي"

بدأت الواقعة بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بقيام شاب بإلقاء نفسه بمياه ترعة "الرياح التوفيقي" من أعلى كوبرى أبو نبهان.

Advertisements



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ حيث تمكنت القوات من انتشال الجثمان، وتبين أنها لشاب يدعى محمود السعيد عبد الوهاب الأدغم ٢٨ عاما، ومقيم بكوم النور التابعة لمركز ميت غمر.

وبسؤال أسرته، أكدوا أن ابنهم كان من المقرر أن يسافر أمس إلى إحدى الدول العربية، إلا أنه لم يتمكن من السفر وعاد من المطار.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تسمم بـ "حبة الغلة"

وفي حادث آخر، استقبل مستشفي ميت غمر المركزي في محافظة الدقهلية طالبة بالصف الثالث الإعدادي بقرية أوليلة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بحالة تسمم وإعياء شديد، إثر تناولها طعاما دون غسل يدها، عقب استخراج كمية من محصول القمح المخلوط بأقراص كيماوية سامة، تستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة" وتناولها الطعام دون غسل يدها

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت غمر العام لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول "نرمين ن. ع."، 17 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، ومقيمة بقرية أوليلة دائرة المركز مصابة بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابها.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، للفحص وسؤال والدتها "سماسم ع. ا."،45 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات القرية، حيث كشفت أن ابنتها بعد استخراج محصول القمح المخلوط بأقراص كيماوية سامة تستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة"، تناولت الطعام دون غسل يدها؛ مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم.