أشرف عبد الغفور، القاهرة والناس انطلاقته الحقيقية.. أحد أعمدة الدراما الدينية والتاريخية.. ورحل في حادث أليم

أشرف عبد الغفور، فقد الفن المصري والعربي أمس، وبصورة مفاجئة الفنان أشرف عبد الغفور أحد أعمدة الدراما الدينية وواحد ممن أثروا الفن المصري والعربي بأعمال ناجحة وذات قيمة.

من هو الراحل أشرف عبد الغفور؟

الفنان الراحل أشرف عبد الغفور من مواليد عام ١٩٤٢، في مدينة المحلة الكبرى، بدأ اهتمامه بالفن في المرحلة الثانوية، ولم يكن لديه في عمر الـ14 عامًا النضج الكافي لرؤية الأعمال المسرحية، حيث كانت السينما تعني له العالم المبهر الجاذب، ولم يكن يهتم بالممثل فقط، لكنه كان يضع في حساباته المخرج أيضًا، ومدير التصوير والسيناريست، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية التجارة، جامعة عين شمس، وقضى فيها عامين، لكنه قرر تغيير قبلته والتفرغ للفن، بعدما أُعلن عن افتتاح المعهد العالي للسينما، والذي كان يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط، فتقدم وقتها بأوراق الالتحاق، ونجح في اختبار القبول.

وكانت انطلاقته الفنية من خلال المسرح في عام ١٩٦٢ من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها مسرحيات سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون.

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القاهرة والناس.. الانطلاقة الحقيقية

كان للفنان الراحل مشاركات متعددة في أكثر من وسيط فني، ولكن كان مسلسل القاهرة والناس الذي عرض عام ١٩٦٧ كان بمثابة الانطلاقة الحقيقية للراحل أشرف عبد الغفور حيث عرفه الجمهور من خلال شخصية سامي.

والقاهرة والناس مسلسل اجتماعي، تدور أحداثه حول شكل العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، ويروي ذلك من خلال سلسلة من الحكايات المنفصلة في كل حلقة وهو من إخراج جلال غنيم ومحمد فاضل، وتأليف مصطفى كامل وعاصم توفيق، وبطولة نور الشريف، صفية العمري، بوسي، ليلى طاهر.

ولقد ولد هذا المسلسل من رحم النكسة وتأثيرها على الشعب المصري، حيث استمر عرض هذا العمل 5 سنوات حتى 1972، وكان صناعه يتوقفون ويعودون للتصوير تبعًا لأي حدث جلل يحدث في مصر، ولقد كان الحدث الأقوى في العمل هو وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال الفنان الراحل عن دوره في المسلسل: "أول طلة ليا وهي اللي عملت الاحتكاك المباشر مع الناس كان مسلسل "القاهرة والناس"، لأني في المرحلة الأولى من الحلقات كنت بعمل الشخصية اللي المفروض الناس لا تتجاوب معها".

وأضاف الفنان أشرف عبد الغفور في لقاء تلفزيوني سابق: "كنت بعمل شخصية الأخ الأكبر المتطلع الطموح اللي كل طموحاته زائفة"، لافتا: “كانت شخصية مركبة ومعقدة جدا، لكني كنت مخلص جدا في أداء الشخصية”.

الدراما التليفزيونية.. هنا أبدع الراحل أشرف عبد الغفور

شارك الفنان الراحل سينمائيًا في عدد من الأفلام، منها: الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لكن معظهم أعماله كانت في التليفزيون، فقد شهدت الدراما التليفزيونية تألق الفنان الراحل، خاصة المسلسلات التاريخية والدينية التي اشتهر بالمشاركة بها منها: القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، الليث بن سعد.

الأعمال الدينية والتاريخية.. محطات فارقة في مسيرة أشرف عبد الغفور

اشتهر الفنان الراحل بالأعمال الدينية والتاريخية والتي تجاوز عددها الـ 100 عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى".

وكان الراحل يؤمن بأن العمل الديني والتاريخي نادرًا ما يخلو من القيمة أو المعلومة حتى لو لم يكن مكتوبًا بشكل درامي جيد، وأنه يحمل في طياته القدوة والمثل، والمواقف النبيلة، وهذا كان دافعه وسبب حرصه على المشاركة في تلك الأعمال، بالإضافة إلى إيمانه أن هذه الأعمال تساهم في معرفة الجمهور بالدين الحقيقي، حتى لا يقعوا في الضلال، وكان سر انتشار الفنان الراحل في مثل هذه الأعمال يرجع إلى تمكنه من التحدث بطلاقة بالفصحى في ظل قلة الممثلين القادرين على الأداء بالفصحي.

آخر أعمال الفنان الراحل في الدراما التليفزيونية

وكان مسلسل رشيد الذي عرض في موسم رمضان الدرامي الماضي هو آخر الأعمال التي عرضت للفنان الراحل والذي قدم من خلاله شخصية فاروق وكان شخصية فارقة في المسلسل حيث كان سببًا في تغيير مسار حياة البطل.

وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل مساء أمس الأحد الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته، وأكد الدكتور أشرف زكي أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.

وعن سبب وفاة أشرف عبد الغفور قال أشرف زكي في تصريحات إعلامية: "كان في طريقه لابنته ومعاه زوجته وعربية كسرت عليه خبطته، وحاليا يتم التحقيق مع قائد السيارة المتسببة في الحادث".

وتشيع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، عقب صلاة الظهر اليوم الإثنين وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.