الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

سيارة الفنان الراحل،فيتو
سيارة الفنان الراحل،فيتو

أشرف عبد الغفور، غيب الموت الفنان أشرف عبد الغفور، اليوم الأحد، إثر حادث سير أليم عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

إذ رحل اشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكانت بصحبته زوجته، وتم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.

 

وكانت  الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصين إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.

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أشرف عبد الغفور 

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور ولد في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح، قسم تمثيل، عام 1963م، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق.

 

وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، واشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية  والتي تجاوز عددها الـ 100 عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى".

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