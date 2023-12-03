الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أشرف عبد الغفور في لقاء سابق عن ابنته ريهام: طيبة وأشفق عليها (فيديو)

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور ووالدها الراحل، فيتو

تصدر اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور خلال الساعة الماضية، محرك البحث جوجل وموقع التواصل الاجتماعي، عقب رحيله إثر حادث سير على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

 

أشرف عبد الغفور وابنته 


والفنان أشرف عبد الغفور كانت تجمعه علاقة خاصة بابنته الفنانة ريهام عبد الغفور وظهرا سويا في العديد من الأعمال الفنية.

 

وكان أشرف عبد الغفور تحدث عن "ريهام" ودخولها للفن، وذلك في لقاء تلفزيوني سابق أذيع عبر القناة الأولى في شهر أغسطس 2023.

أشرف عبد الغفور يتحدث عن ابنته ريهام 

 

وأكد الفنان الراحل أشرف عبدالغفور أنه يشعر بالشفقة على ابنته الفنانة ريهام بسبب دخولها عالم الفن، نظرًا للصعوبات التي تتحمّلها خصوصًا أن شخصيتها ليست بالصلبة.

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وتابع: أنه كان يتمني إبعاد عائلته عن الأضواء ووسائل الإعلام لأن المزج بين الحياة الفنية والاجتماعية يربك الفنان.

 

وعن شخصيتها أوضح الفنان الراحل إنها طيبة، وبسيطة وغير صلبة، قائلا: "أشفق عليها.. الناس لا ترى غير النتيجة النهائية.. لا ترى ماذا يحدث خلف الكواليس".

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