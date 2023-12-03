الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

خالد جلال ناعيًا أشرف عبد الغفور: فقدنا قامة تركت بصمة لا تنسى

المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال، فيتو

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أشرف عبد الغفور، الذى توفي مساء اليوم عن عمر يناهز 81 عاما، إثر حادث سير.

خالد جلال ينعي أشرف عبد الغفور

وقال المخرج خالد جلال إن الموت غيب فنانا متميزا وقامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى، استطاع بمهارته الفنية وقوة أدائه أن يمتلك قلب المشاهد المصرى بل والعربى أيضا، وأجاد تجسيد مختلف الشخصيات طوال تاريخه الفنى، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

Advertisements

أشرف عبد الغفور

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

ومن أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

ياسمين صبري تنعى الفنان أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور في لقاء سابق عن ابنته ريهام: طيبة وأشفق عليها (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف عبد الغفور المخرج خالد جلال الفنان أشرف عبد الغفور وفاة أشرف عبد الغفور مسيرة الفنان أشرف عبد الغفور

مواد متعلقة

ياسمين صبري تنعى الفنان أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور في لقاء سابق عن ابنته ريهام: طيبة وأشفق عليها (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي

تفاصيل جديدة فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على طريق إسكندرية الصحراوي

نقيب الممثلين يحبس دموعه على الهواء ويكشف سبب وفاة أشرف عبد الغفور (فيديو)

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

جماعة الحوثي اليمنية توجه رسالة إلى مصر بشأن قناة السويس

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

الزمالك يفوز 4-0 علي سوار الغيني ويتصدر مجموعته في الكونفيدرالية (صور)

بريطانيا تدخل الحرب ضد غزة بالتجسس على القطاع، والمقاومة توجه رسالة لحكومة سوناك

Advertisements

منوعات

المزيد

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

شركة أمريكية تدرب الطلاب السعوديين في مجال الفضاء

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 3-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وآداب الشتاء وأهم أعمال النبي فيه

تفسير رؤية الذباب في المنام وعلاقتها بأكل المال الحرام

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

المزيد
الجريدة الرسمية