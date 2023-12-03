وفاة أشرف عبد الغفور، نصف قرن من التألق في المسرح والتلفزيون

أشرف عبد الغفور، رحل عن عالمنا مند قليل الفنان القدير أشرف عبد الغفور بعد مشوار فني ثري بالأعمال المتميزة والناجحة.

ولقى الفنان أشرف عبد الغفور مصرعه فى حادث سير على طريق “مصر - إسكندرية” الصحراوى، في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق “مصر - إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته وتم نقلهما للمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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الميلاد والنشأة

والفنان الراحل من مواليد عام ١٩٤٢، في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٦٣، وكانت انطلاقته الفنية من خلال المسرح في عام ١٩٦٢ من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها مسرحيات سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون.

أشرف عبد الغفور والدراما التاريخية والدينية

كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية

لكن معظهم أعماله كانت في التليفزيون، وبرع في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).



أما الإنطلاقة الحقيقية للراحل أشرف عبد الغفور فكانت من خلال مسلسل "القاهرة والناس، الذي عرض في أواخر ستينات القرن الماضي، وعرفه الجمهور من خلال شخصية سامي الأخ المعقدة.



وقال الفنان الراحل عن دوره في المسلسل "أول طلة ليا وهي اللي عملت الاحتكاك المباشر مع الناس كان مسلسل "القاهرة والناس"، لأني في المرحلة الأولى من الحلقات كنت بعمل الشخصية اللي المفروض الناس لا تتجاوب معها".



وأضاف الفنان أشرف عبدالغفور في لقاء تلفزيوني سابق: "كنت بعمل شخصية الأخ الأكبر المتطلع الطموح اللي كل طموحاته زائفة"، لافتا: "كانت شخصية مركبة ومعقدة جدا، لكني كنت مخلص جدا في أداء الشخصية".

آخر أعمال الفنان الراحل في الدراما التليفزيونية

وكان مسلسل رشيد الذي عرض في موسم رمضان الدرامي الماضي هو آخر الأعمال التي عرضت للفنان الراحل والذي قدم من خلاله شخصية فاروق وكان شخصية فارقة في المسلسل حيث كان سببًا في تغيير مسار حياة البطل.