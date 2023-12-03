الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نقيب الممثلين يحبس دموعه على الهواء ويكشف سبب وفاة أشرف عبد الغفور (فيديو)

الفنان أشرف عبد الغفور،
الفنان أشرف عبد الغفور، فيتو

أشرف عبد الغفور، حبس الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دموعه على الهواء، حزنًا على رحيل الفنان أشرف عبد الغفور، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 81.

 

إنسان نادر الوجود

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "فقدنا إنسانا وفنانا نادر الوجود، كان بمثابة الأخ والصديق لكل عائلة نقابة الفنانين".
 

حب الفنانين لأشرف عبد الغفور

ولفت إلى أن كل الفنانين يتواجدون حاليا في المستشفى بعد الحادث الأليم الذي توفى على إثره أشرف عبد الغفور.

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سبب وفاة أشرف عبد الغفور


وعن سبب وفاة أشرف عبد الغفور:"كان في طريقه لابنته ومعاه زوجته وعربية كسرت عليه خبطته، وحاليا يتم التحقيق مع قائد السيارة المتسببة في الحادث".
 

حالة زوجة أشرف عبد الغفور

وأكد أن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور مستقرة ولم تتعرض لأي أذى.
 

ولفت إلى أن صلاة الجنازة غدا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

تشييع جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا

 

وتشيع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، عقب صلاة الظهر غدا الإثنين وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

فيما لم تحدد أسرة الراحل موعد العزاء حتى الآن.

وفاة أشرف عبد الغفور
ورحل مساء اليوم الأحد الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.

 

وأكد الدكتور أشرف زكي أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.

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