ورشة عمل لتأهيل محطات المياه للحصول على شهادة الأيزو بالدقهلية

تشهد شركة المياه بالدقهلية جهودا مكثفة بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر فى نشر رسائل التوعية.

جاء ذلك برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ حيث نظمت إدارة التوعية بالشركة حملة توعوية فى قرى سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة، وقرى الحصاينة والأورمان التابعة لمركز السنبلاوين؛ وقد شملت الحملة عدة أنشطة مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بتلك المناطق؛ لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمنطقة الأزهرية.

وقدمت الشركة هذا الأسبوع 6 ندوات مدرسية لحوالي 249 طالبا وطالبة، وكذلك ورش تلوين لعدد 138 طالبا وطالبة

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وتم تكوين 5 أسرة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب، كما أقامت الشركة 5 مسابقات ثقافية لحوالي 199 طالبا وطالبة وتم تنظيم زيارة مدرسية لمحطة مياه ميت خميس لعدد 27 طالبا وطالبة وذلك لتعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب، وجهود الشركة لتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بالمحافظة. بالإضافة إلى مشاركة الطلاب الألعاب التفاعلية التى تقدمها الشركة لنشر رسالتها التوعوية بشكل مبسط متمثلة فى لعبة السلم والثعبان لعدد 48 طالب.

وفى المعاهد الأزهرية؛ قدمت الشركة 2 ندوة توعوية لحوالي 60 طالبا وطالبة، وتكوين أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 10 طلاب، وتنفيذ عدد 2 مسابقة ثقافية لحوالي 60 طالبا وطالبة. وخلال تنفيذ جميع الأنشطة يتم تقديم الهدايا العينية على الطلاب. كما تم توزيع الملصقات والبوسترات الإرشادية على المواطنين.