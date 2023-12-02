اصطفاف لمعدات شركة مياه الأقصر للتعامل السريع مع مواجهة الأزمات

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر استعداداتها للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات التي دعت إليها المحافظة، وفق تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ووجه اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بالمرور على جميع معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة، وذلك من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

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٢٨١ معدة استعدادا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة الأزمات في الأقصر.

ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كل من السكرتير العام للمحافظة هدى المغربي، ومحسن الشامى مدير إدارة الإزمات والشبكة الوطنية للطوارئ، بالتنسبق مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الحملة الميكانيكية، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومديرية الري، والاسعاف، والحماية المدنية، لتنفيذ اصطفاف المعدات والسيارات من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، إستعدادًا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكواراث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول، وذلك بإشراف لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة أعمال صيانة المعدات.

كما تم التوجيه بالمرور على جميع معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة، وذلك من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة هانى محمد عبد الوهاب، وعضوية السيد سباعى، والمهندس ريمون راجح.

وأضحت السكرتير العام للمحافظة، أن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإصطفاف وصلت إلى ٢٨١معدة وسيارة.

وأكدت على أن هناك متابعة دورية من معالي محافظ الأقصر لأعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكي تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة.