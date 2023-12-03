إصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى مما تسبب في أحجام مرورية وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

حادث الطريق الدائرى الأوسطى

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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