الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حركة فتح: الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليا لإجبار الفلسطينيين على التهجير

تهجير الفلسطينيين،
تهجير الفلسطينيين، فيتو

أخبار غزة الآن، علق عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

 

هروب سكان قطاع غزة

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء أمس السبت، إن التخوف الذي يخشاه الجميع هو هروب سكان قطاع غزة من أماكن القصف والنزوح نحو الجنوب باتجاه الحدود المصرية هربًا من الموت.

 

العدوان الإسرائيلي

وأضاف أن العدوان الاسرائيلي بدأ يمتد لمناطق جنوب قطاع غزة، وبالتالي مشروع التهجير يمكن أن ينفذ في الأيام القادمة، خاصة وأن الاحتلال فشل على قرابة الشهر في تحقيق أي صورة من صور النصر في قطاع غزة.

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الآلاف يتظاهرون في أمريكا لوقف العدوان على غزة

لحظة استهداف كتائب القسام مدرعات الاحتلال داخل قطاع غزة (فيديو)

تهجير سكان قطاع غزة

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تسعى لتحقيق هدف استراتيجي لدولة إسرائيل المتطرفة، وهو تهجير سكان قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال يستخدم أساليب الترويع باستخدام أسلحة محرمة دوليا على القطاع؛ ليخيف الفلسطينيين ويجبرهم على النزوح نحو الجنوب، ولا يكون أمام مصر سوى أن تفتح الحدود مراعاة للحالات الإنسانية وعدم ترك الشعب الفلسطيني يموت.

 

مظاهرات حاشدة في أمريكا لوقف العدوان على غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة، انطلقت، أمس السبت، مسيرات في العاصمة الأمريكية واشنطن تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الحصار على القطاع.


ويأتي ذلك بعدما خرج آلاف الإسرائيليين، في مظاهرات  مساء أمس السبت، ضد حكومة نتنياهو، مطالبين بضرورة الإفراج عن الأسرى المحتجزين داخل قطاع غزة وعقد هدنة مع حماس.

وتجدر الإشارة إلى أن المظاهرة جاءت في اليوم الثاني لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة تضامنًا مع عائلات الأسرى.

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