أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز.. وانقسام داخل مجلس إدارة الزمالك بسبب وقف القيد
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام يانج أفريكانز 1-1 بدوري أبطال أفريقيا (صور)
تعادل النادي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الوطني مكابا في الجولة الثانية لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.
انقسامات في مجلس الزمالك بسبب القيد، اعرف التفاصيل
الزمالك، شهدت الأيام الماضية وجود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء بسبب رفع القيد فى يناير المقبل.
وأوضحت مصادر، أن هناك جانبًا كبيرًا من أعضاء المجلس يرغبون فى تأجيل فتح باب القيد لنهاية الموسم الجاري لعدة أسباب أولهما أن سداد باقي مستحقات اللاعبين الماضية خاصة وأن تم صرف 6 ملايين جنيه فقط من مستحقات اللاعبين التي تبرع بها ممدوح عباس رئيس النادي السابق.
بيراميدز يسقط أمام نواذيبو بهدفين في دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا، خسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)
الدوري التركي، في موقف مضحك وطريف، انقطع التيار الكهربي أثناء لقاء جالطة سراي وبنديك سبور الذي يجمعهما الآن ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.
يورو 2024، مواجهات قوية في دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية
أسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 عن مواجهات قوية بعد سحبها في ألمانيا التي تستضيف المسابقة العام المقبل.
ألمانيا بطل كأس العالم للناشئين على حساب فرنسا بركلات الترجيح
حقق منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة في إندونيسيا، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.
معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك أمام سوار الغيني في الكونفدرالية
الزمالك، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال القائمة التي ستخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد بإستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
مدرب الزمالك: لا توجد أزمة بالجبهة اليسرى ولا بديل عن الفوز أمام سوار الغيني
الزمالك، أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة سوار الغيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد عمومية المصري
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بعد حضور 742 عضوا فقط، فيما يعد النصاب القانوني لحضور الجمعية 1000عضو.
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