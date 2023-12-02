السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد عمومية المصري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بعد حضور 742 عضوا فقط، فيما يعد النصاب القانوني لحضور الجمعية  1000عضو.

 

عمومية النادي المصري 

وبذلك يتم تفويض مجلس إدارة النادي المصري في اختصاصات الجمعية العمومية مع إحالة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي في 2023/6/30 للجهة الإدارية والتي ستحيلها بدورها للجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء الملاحظات حولها.

 

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وعقد اليوم السبت الجمعية العمومية العادية للنادي المصري وذلك بمقر (فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

 

الجمعية العمومية للنادي المصري

وشمل جدول أعمال الجمعية العمومية العديد من البنود وفي مقدمتها التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29، وكذلك النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

 

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بالإضافة لاعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل، وكذلك تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وأيضا النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

 

استعدادات المصري لعقد الجمعية العمومية العادية

وتحدد جدول أعمال الجمعية العمومية للمصري البورسعيدي على النحو التالي:

 

البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

 

البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

 

البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

 

البند الرابع:  تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 

 

البند الخامس  : النظر في الاقتراحات المقدمة  من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا  للائحة النظام الأساسي للنادي.

 

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وحدد النادي المصري عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالاجتماع بعد اعتماد إجراءات الجمعية العمومية وغلق باب تجديد العضوية قبل موعد الانعقاد بحد أقصى ١٥ يومًا.

 

وعدد من لهم حق الحضور ٦٥٨٠ عضوًا ويكتمل النصاب القانوني بحضور ١٠٠٠ عضو ومن لهم حق الحضور، المسدد للعضوية في عام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

 

وتم فصل عضوية ما يقرب من ٩٠٠ عضو بسبب عدم السداد لخمسة أعوام على التوالي.

 

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

 وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

 

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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