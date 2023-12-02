السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

انقسامات فى مجلس الزمالك بسبب القيد، اعرف التفاصيل

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

الزمالك، شهدت الأيام الماضية وجود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء بسبب رفع القيد فى يناير المقبل.

وأوضحت مصادر، أن هناك جانبا كبيرا من أعضاء المجلس يرغبون فى تأجيل فتح باب القيد لنهاية الموسم الجاري لعدة أسباب أولهما أن سداد باقي مستحقات اللاعبين الماضية خاصة وأن تم صرف 6 ملايين جنيه فقط من مستحقات اللاعبين التي تبرع بها ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

وشدد المصدر، أن الجانب الآخر  من مجلس الزمالك مع فكرة فتح باب القيد فى يناير خوفًا من غضب جماهير الزمالك عليهم وأضاف المصدر أن القرار النهائي بخصوص أزمة القيد لم يتحدد حتي الاَن خاصة في ظل رفض نادي سبورتنج لشبونة تقسيط غرامة شيكابالا وهناك محاولات قوية من عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة لإقناعهم بتقسيط الغرامة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الرابعة والنصف عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بطل غينيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

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موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

الزمالك وسوار الغيني 

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

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