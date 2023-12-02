ريال مدريد يفوز على غرناطة بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، فاز فريق ريال مدريد على نظيره غرناطة بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد وغرناطة

سجل ثنائية ريال مدريد كلا من إبراهيم دياز في الدقيقة 26 ورودريجو في الدقيقة 57.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 38 في صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، بينما تجمد رصيد جيرونا عن النقطة السابعة في المركز قبل الأخير.

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تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غرناطة في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري لونين.

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

في خط الوسط: إبراهيم دياز - توني كروس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي.

في خط الهجوم: خوسيلو - رودريجو.

بينما جلس على مقاعد البدلاء كلا من: كيبا - كانيزاريس - ناتشو - فاسكيز - سيبايوس - فران جارسيا - مارتن - نيكو باز - جونزالو - ثيو.

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، أعلن قائمة فريقه لمباراة اليوم السبت أمام غرناطة، المقررة على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.



وشهدت القائمة عودة الحارس كيبا أريزابالاجا، الذي غاب عن المباريات الأخيرة بداعي الإصابة.

قائمة ريال مدريد

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - كانيزاريس.

الدفاع: كارفاخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي.

الوسط: بيلينجهام - كروس - فالفيردي - سيبايوس - ماريو مارتن - نيكو باز - ثيو.

الهجوم: رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالو.

وفاز فريق جيرونا على نظيره فالنسيا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مونتيليفي البلدي ضمن منافسات الجولة الـ15 بالدوري الإسباني.

أهداف مباراة جيرونا وفالنسيا

تقدم فالنسيا عن طريق أوجو دورو في الدقيقة 56، وعاد جيرونا في النتيجة وسجل هدفين عن طريق كريستيان ستواني في الدقيقة 82، ثم جاء هدف الفوز عن طريق كريستيان موسكيرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88.

بهذا الفوز ارتفع رصيد جيرونا إلى 38 نقطة في وصافة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد

ومن ناحية أخرى كان تقارير صحفية ذكرت أنه يمكن للاعب النرويجي هالاند تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.

وأوضحت التقارير الاسبانية أن المبلغ الذي يسمح للهداف هالاند بالرحيل لا يزيد على 250 مليون يورو.

وسينخفض ​​هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.

ووفقا للتقارير فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.

وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.