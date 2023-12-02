السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

بيراميدز يسقط أمام نواذيبو بهدفين في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، خسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

أحداث مباراة نواذيبو وبيراميدز

أحرز سيدي بونا عمار الهدف الأول لنواذيبو في الدقيقة 4 من خطأ فادح بعد كرة طولية ولمسة من سيدي بونا عمار داخل منطقة الجزاء ويفشل الشناوي في التصدي وتمر وتهز الشباك.

 

وأتيحت فرصة خطيرة لنواذيبو بعد كرة طولية واستلام من بيسام داخل منطقة الجزاء لحظة خروج الشناوي ويسدد الكرة لوب وتمر أعلى المرمى.

 

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وتمريرات بين لاعبي بيراميدز وسط الملعب ومحاولة توغل من ماييلي داخل منطقة الجزاء والدفاع يتصدى بقوة وتخرج رمية تماس.

وجاءت فرصة لبيراميدز بعد تسديدة قوية من تراوري خارج منطقة الجزاء وتمر أعلى المرمى.

وفرصة لبيراميدز بعد كرة عرضية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء ويقابلها ماييلي برأسية قوية داخل المنطقة وتمر أعلى المرمى ثم فرصة هدف ايضا بعد تمريرة عرضية ويقابلها لاكاي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس نواذيبو.

وجاءت فرصة خطيرة لنواذيبو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من الدفاع وترتد ومتابعة وعرضية ويتصدى لها الدفاع.

ومحاولة لبيراميدز لإدراك التعادل بعد تمريرة خطيرة من لاكاي كاد يقابلها ماييلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل ان يتصدى لها حارس نواذيبو

وقام باتشيكو بإخراج محمد حمدي والدفع باللاعب بوبو في الدقيقة 46 وأعقبه الحكم بطرد دينين لاعب نواذيبو بعد عرقلة ماييلي في الدقيقية 47.

واتيحت فرصة لبيراميدز بعد كرة طولية كاد يقابلها محمد رضا بتسديدة داخل منطقة الجزاء قبل أن يتصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 61 خرج أسامة جلال وتم الدفع بمصطفى فتحي.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل عبد الله عبيد الهدف الثاني لفريق نواذيبو في مرمى بيراميدز.

 

تشكيل بيراميدز أمام نواذيبو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر  - مصطفى فتحي - دودو الجباس.


حكام مباراة نواذيبو وبيراميدز

وادار المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، وعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

 

وراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، وراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

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