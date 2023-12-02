مدرب الزمالك: لا توجد أزمة بالجبهة اليسرى ولا بديل عن الفوز أمام سوار الغيني

الزمالك، أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة سوار الغيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معمتد جمال مدرب الزمالك

وأوضح في مؤتمر صحفي أن سوار فريق جيد ويؤدي بصورة جيدة، ولديه هدف يسعى لتحقيقه في لقاء الغد، وأضاف أن الجهاز الفني للزمالك درس الفريق المنافس وتابع تسجيلات لمبارياته في الفترة الأخيرة.

وأَضاف أن الزمالك بدأ بصورة جيدة في دور المجموعات وحقق الفوز على أبو سليم الليبي، والفريق أغلق ملف مباريات الدوري من أجل التركيز في لقاء الغد أمام بطل غينيا.

وشدد القائم بأعمال المدير الفني على أنه لا يوجد فريق سهل وأخر صعب، والزمالك يخوض مبارياته المقبلة بمنتهى الجدية بعدما تجاوز الفريق المباراة الأولى بدور المجموعات.

وأوضح معتمد جمال أن الزمالك سيخوض لقاء الغد من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، مضيفًا أنه طالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز حتى لا يبدأ الزمالك من نقطة الصفر مجددًا في حالة عدم تحقيق الفوز في لقاء الغد.

وشدد القائم بأعمال المدير الفني على أن الزمالك يحترم جميع المنافسين مثلما حدث في لقاء أبو سليم السابق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

وأوضح أن الزمالك لا يعاني من أي مشكلة في الجبهة اليسرى في ظل وجود محمد عبد الشافي وحاتم سكر، بالإضافة إلى إجادة عمر جابر اللعب في هذا المركز مثلما حدث في المباراة السابقة أمام مودرن فيوتشر في الدوري.

وفيما يخص تأثر الفريق بغياب مصطفى شلبي قال معتمد جمال:" بالطبع نتمنى أن يعود مصطفى شلبي سريعًا، ولكن هناك أكثر من لاعب يجيد اللعب في نفسه مركزه سواء أحمد مصطفى "زيزو" أو إبراهيما نداي بالإضافة إلى شيكابالا".

وأوضح القائم بأعمال المدير الفني أنه عمل على تجهيز اللاعبين نفسيًا في الفترة الماضية، وأشاد بمستوى عمر جابر لاعب الفريق من الناحية الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني غدا الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعُقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق " القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.