السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

جالاتا سراي، فيتو
جالاتا سراي، فيتو

الدوري التركي، في موقف مضحك وطريف، انقطع التيار الكهربي أثناء لقاء جالطة سراي وبنديك سبور الذي يجمعهما الآن ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

 

وفي الدقيقة 36 وأثناء خروج فريق جالطة سراي بالكرة لبناء الهجمة أمام فريق بنديك سبور انقطعت الكهرباء بشكل مفاجئ في الإستاد بشكل كامل لتتوقف المباراة قبل أن تعود الكهرباء بعدها بدقيقة ويستكمل الحكم اللقاء.

 

ومن ناحية أخرى تعادل فريق طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني، مع نظيره سيفاس سبور بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ياني سيفاس 4 أيلول، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري التركي.

 

أهداف مباراة طرابزون سبور أمام سيفاس سبور 

سجل ثلاثية طرابزون سبور كلا من: نيكولاس بيبي في الدقيقة 39 وباول اونواتشو في الدقيقة 45 من صناعة تريزيجيه، بينما الهدف الثالث سجله تريزيجيه في الدقيقة 76.

وسجل ثلاثية سيفاس سبور كل من: سامويل سايز في الدقيقة الرابعة وري ماناي ثنائية في الدقيقة 20 و67.

 

تواجد محمود تريزيجيه على مقاعد بدلاء فريق طرابزون سبور أمام سيفاس سبور قبل أن يشارك بديلا في الدقيقة 33.

 

تشكيل طرابزون سبور أمام سيفاس سبور 

وجاء تشكيل طرابزون الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد طه تبه.

في خط الدفاع: محمد كان أيطن، ريان بانيا، دنسفيل، إرين المالي.

في خط الوسط: باتيستا ميندي، باكسيتاس، نيكولا بيبي، عبد القادر عمر، فيسكا.

Advertisements

في خط الهجوم: أونواتشو.

 

وكان فريق طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، قد حقق الفوز علي فريق قونيا سبور بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من الدوري.

 

مباراة طرابزون سبور وقونيا سبور

تقدم أوناتشو بالهدف الأول لطرابزون في الدقيقة 59 

وتعادل قونيا عن طريق لوكا بريب في الدقيقة 78 

وخطف اوناتشو الهدف الثاني لطرابزون في الدقيقة 86 

وشارك تريزيجيه بديلا في الدقيقة 70 

 

تشكيل طرابزون سبور 

حراسة المرمي: شاكير 

خط الدفاع: أيطن، بنايه، دينزفيل، لارسن 

خط الوسط: ميندي، أوزديمير، عمر 

خط الهجوم: بيبي، فيسكا، أوناتشو 

 

طرابزون يهزم فنربخشة

 وكان فريق طرابزون سبور، حقق فوزًا هامًّا على مضيفه فنربخشة بنتيحة 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة 11 لمسابقة الدوري التركي الممتاز.

سجل النيجيري بول أونواتشو لاعب طرابزون سبور، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، قدم طرابزون سبور أداءً متميزًا ونجح في إحراز هدفين متتالين في الدقيقتين 46 و47 عن طريق بيرات أوزديمير ونيكولاس بيبي.

وفي الدقيقة 61، أحرز دوشان تاديتش لاعب فنربخشة هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء سددها بنجاح.


وفي الدقيقة الأخيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لمصلحة فريق فنربخشة تصدى لها أيضًا دوشان تاديتش وسددها بنجاح لينتهي اللقاء بفوز طرابزون سبور 3 / 2.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الدوري التركي جالطة سراي بنديك سبور جالطة سراي وبنديك سبور لقاء جالطة سراي وبنديك سبور

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي ويانج أفريكانز، التعادل السلبي مستمر بعد مرور 30 دقيقة بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي ويانج أفريكانز، جماهير الأحمر توجه رسالة لـ فلسطين من تنزانيا

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الإسباني

تفاصيل مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية

جيرونا يقلب الطاولة على فالنسيا 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا

آرسنال يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز يتعادل مع الأهلي بهدف في الدقيقة 90 (صور)

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام يانج أفريكانز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

على علاقة غير شرعية بأمها، اعترافات طالب إعدادي اعتدى على طفلة في الدقهلية

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك يانج أفريكانز (صور)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

بث مباشر، قرعة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 2-12-2023 بالأسواق

بكام سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

مستندات فتح حساب الدولار من بنك القاهرة

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في احتكار العملة الأجنبية؟ المفتي يجيب

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية