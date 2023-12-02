الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

نانت يتقدم على نيس بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري الفرنسي

نانت، فيتو
نانت، فيتو

الدوري الفرنسي، تقدم فريق نانت الفرنسي، على نظيره نيس بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "لا البوجوار" في تمام الساعة 10 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الفرنسي.

 

أهداف مباراة نانت ونيس 

سجل هدف نانت في شباك نيس اللاعب فلوران موليت في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

 

تشكيل نانت أمام لانس 

وكان جوسلان جوفرنيك المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيس على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتواجد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني أساسيًّا في تشكيل نانت الذي جاء كالتالي:

وكان نادي ‎نانت الفرنسي الذي يلعب له المهاجم المصري مصطفى محمد، أعلن عن تعيين جوسلان جوفرنيك مدربًا للفريق حتى نهاية موسم 2023 - 2024.

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وتمت إقالة مدرب نانت بيير أريستوي من مهامه صباح اليوم الأربعاء بسبب سوء النتائج.

وكتب فريق نانت في بيان: "يُعلن نادي نانت تعليق مهام بيير أريستوي وجهازه المعاون على رأس الإدارة الفنية للفريق اعتبارًا من هذا الصباح، سيعلن النادي عن اسم بديله خلال النهار".

 

بديل أريستوي في تدريب نانت

وذكر مصدر مقرّب من النادي في تصريحات صحفية، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه في الفترة بين 1995 و1998 والمدرب السابق لأندية جانجان وبوردو وليل، جوسلين جورفينيك، لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

وقال المصدر إن جورفينيك سيقود أول حصة تدريبية له الأربعاء.

 

مسيرة أريستوي مع نانت

وتولى أريستوي، المدرب السابق لفريقي تحت 19 عامًا والرديف في نانت، قيادة الفريق الأول قبل 4 مراحل من نهاية الموسم الماضي، فأنقذه من الهبوط الى الدرجة الثانية.

لكن المستوى السيئ للاعبيه في الآونة الأخيرة حيث حصلوا على نقطة واحدة فقط في المراحل الأربع الماضية وتراجعوا إلى النصف الثاني من جدول الترتيب، دفع مسؤوليه إلى اتخاذ قرار استبداله.

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نانت مصطفي محمد نانت أمام لانس لانس الدوري الفرنسي

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