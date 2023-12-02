مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي

أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي في دفاعها عن نفسها، مع استئناف القتال واستشهاد أعداد كبيرة من المدنيين في غزة.

احترام القانون الدولي في الحرب على غزة

وقال بوريل: "للأسف، استؤنف القتال في قطاع غزة، ونشاهد استمرارا في ارتفاع عدد القتلى المدنيين المرتفع أصلا. إن كيفية ممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع عن النفس أمر مهم. ومن المهم أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب".

وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم بأنه منذ استئناف الأعمال القتالية، قتل 184 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية في القطاع، وأصيب ما لا يقل عن 589 آخرين. وأكدت أن معظم القتلى هم من الأطفال والنساء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة، تجدد العدوان بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

ومن ناحية اخرى ادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها لا تريد الاستحواذ على أراضي قطاع غزة.

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خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء العدوان

وزعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها تريد حماية أمنها، مبررة ذلك بأن المناطق العازلة داخل غزة لا تعني سيطرة جيش الاحتلال على أراضي القطاع.

وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها تريد ضمان السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عددا من الدول العربية بخطتها لإنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة بزعم أنها تحاول منع وقوع هجمات في المستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها أن المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل سيتم ترسيم حدودها كجزء من التخطيط لمستقبل قطاع غزة في نهاية الحرب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية قولهم:" إن إسرائيل أعلنت عن تلك الخطط لكل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة".

وفي السياق ذاته قال مسؤول إسرائيلي إن الخطة تحمل تفاصيل أكثر من ذلك. إنها تقوم على عملية مؤلفة من 3 مراحل لليوم التالي لحماس".

العدوان الإسرائيلي على غزة

في الأثناء، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن المنطقة العازلة يمكن أن تكون "مئات الأمتار أو كيلومترا أو اثنين داخل غزة".

في منتصف نوفمبر الماضي، أعرب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

ومن جهته، جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني، رفض الأردن لأي "سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، ولأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة".

وتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال عدوانها على غزة إلى إخلاء الجزء الشمالي من القطاع وتهجير السكان إلى جنوب القطاع بهدف السيطرة على الجزأ الشمالي وتحويله إلى منطقة عازلة