السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي

بوريل، فيتو
بوريل، فيتو

أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي في دفاعها عن نفسها، مع استئناف القتال واستشهاد أعداد كبيرة من المدنيين في غزة.

 

احترام القانون الدولي في الحرب على غزة

وقال بوريل: "للأسف، استؤنف القتال في قطاع غزة، ونشاهد استمرارا في ارتفاع عدد القتلى المدنيين المرتفع أصلا. إن كيفية ممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع عن النفس أمر مهم. ومن المهم أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب".

 

وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم بأنه منذ استئناف الأعمال القتالية، قتل 184 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية في القطاع، وأصيب ما لا يقل عن 589 آخرين. وأكدت أن معظم القتلى هم من الأطفال والنساء.

 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة، تجدد العدوان بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. 

 

 

فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

 

ومن ناحية اخرى ادعت  حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها لا تريد الاستحواذ على أراضي قطاع غزة.

 

Advertisements

 

خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء العدوان 

وزعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها تريد حماية أمنها، مبررة ذلك بأن المناطق العازلة داخل غزة لا تعني سيطرة جيش الاحتلال على أراضي القطاع.

 

وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها تريد ضمان السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عبرية، أن دولة  الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عددا من الدول العربية بخطتها لإنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة بزعم أنها تحاول منع وقوع هجمات في المستقبل.

 

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها أن المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل سيتم ترسيم حدودها كجزء من التخطيط لمستقبل قطاع غزة في نهاية الحرب.

 

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية قولهم:" إن إسرائيل أعلنت عن تلك الخطط لكل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة".

 

وفي السياق ذاته قال مسؤول إسرائيلي إن الخطة تحمل تفاصيل أكثر  من ذلك. إنها تقوم على عملية مؤلفة من 3 مراحل لليوم التالي لحماس".

 

العدوان الإسرائيلي على غزة

في الأثناء، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن المنطقة العازلة يمكن أن تكون "مئات الأمتار أو كيلومترا أو اثنين داخل غزة".

 

في منتصف نوفمبر الماضي، أعرب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

 

ومن جهته، جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني، رفض الأردن لأي "سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، ولأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة".

 

وتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال عدوانها على غزة إلى إخلاء الجزء الشمالي من القطاع وتهجير السكان إلى جنوب القطاع بهدف السيطرة على الجزأ الشمالي وتحويله إلى منطقة عازلة

الرئيس الفلسطيني: نرفض التهجير القسري لفلسطينيي غزة

مشهد مأساوي لطفلة فلسطينية تبحث عن أسرتها بعد قصف منزلهم في غزة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل غزة الجيش الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة

مواد متعلقة

أمريكا تعلن تزايد عدد المشرعين الداعين لوقف إطلاق النار في غزة

إصابة 6 من جنود الاحتلال في اشتباكات مع كتائب القسام بقطاع غزة

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز يتعادل مع الأهلي بهدف في الدقيقة 90 (صور)

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام يانج أفريكانز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

على علاقة غير شرعية بأمها، اعترافات طالب إعدادي اعتدى على طفلة في الدقهلية

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك يانج أفريكانز (صور)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

بث مباشر، قرعة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 2-12-2023 بالأسواق

بكام سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

مستندات فتح حساب الدولار من بنك القاهرة

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في احتكار العملة الأجنبية؟ المفتي يجيب

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية