مضاعفات نقص فيتامين b12، منها العقم ومشكلات الرؤية

تعد مضاعفات نقص فيتامين b 12 نادرة للغاية، وهذا لأنه يمكن علاجها بسهولة وفعالية، ولكن يمكن أن تتطور المضاعفات في بعض الأحيان.

أعراض نقص فيتامين ب12، فيتو

مضاعفات فقر الدم

جميع أنواع فقر الدم، بصرف النظر عن السبب، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات في القلب والرئة حيث يجد القلب صعوبة في ضخ الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية.

البالغون المصابون بـ فقر الدم الوخيم معرضون لخطر الإصابة بما يلي:

ضربات قلب سريعة بشكل غير طبيعي (عدم انتظام دقات القلب)

قصور القلب، حيث يفشل القلب في ضخ كمية كافية من الدم إلى جميع أنحاء الجسم عند الضغط المناسب.

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مضاعفات نقص فيتامين ب 12

نقص فيتامين ب 12 (مع أو بدون فقر الدم) يمكن أن يسبب مضاعفات، مثل:

التغيرات العصبية

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 مشاكل عصبية تؤثر على الجهاز العصبي، مثل:

مشاكل في الرؤية

فقدان الذاكرة

وخز في الجلد

فقدان التنسيق الجسدي (الترنح)، والذي يمكن أن يؤثر على الجسم كله ويسبب صعوبة في التحدث أو المشي.

تلف أجزاء من الجهاز العصبي (الاعتلال العصبي المحيطي)، وخاصة في الساقين.

إذا تطورت مشاكل عصبية، فقد تكون في بعض الأحيان غير قابلة للعلاج.

العقم

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 في بعض الأحيان إلى العقم المؤقت، وعدم القدرة على الحمل، وفقًا لموقع "NHS" الطبي.

ويتحسن هذا عادةً باستخدام العلاج المناسب بفيتامين ب12.

سرطان المعدة

يزداد خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى المرضى الذي يعانون من نقص فيتامين ب12 بسبب فقر الدم الخبيث، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الخلايا السليمة في للمعدة.

عيوب الأنبوب العصبي

إذا كانت المريضة حامل، فإن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب12 يمكن أن يزيد من خطر إصابة الطفل بعيب خلقي خطير يُعرف باسم عيب الأنبوب العصبي.

الأنبوب العصبي عبارة عن قناة ضيقة تشكل في النهاية الدماغ والحبل الشوكي.

من أمثلة عيوب الأنبوب العصبي ما يلي:

عدم تطور العمود الفقري للطفل بشكل صحيح.

انعدام الدماغ - حيث يولد الطفل بدون أجزاء من الدماغ والجمجمة.

قيلة دماغية - حيث يندفع غشاء أو كيس مغطى بالجلد يحتوي على جزء من الدماغ إلى خارج ثقب في الجمجمة.

فيتامين ب 12، فيتو

آثار أكسيد النيتروز

أكسيد النيتروز، المعروف باسم "الغاز والهواء"، هو نوع من المخدر المستخدم في علاج الأسنان والولادة، ويمكن أن يؤدي استخدام أكسيد النيتروز إلى تقليل مستويات فيتامين ب 12 في الجسم، وإذا كانت المريضة حامل وتعاني من نقص فيتامين ب 12 يجب مراجعة الطبيب حتي لا يتسبب في مضاعفات خطيرة.