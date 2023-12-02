السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

مضاعفات نقص فيتامين b12، منها العقم ومشكلات الرؤية

نقص فيتامين b12,
نقص فيتامين b12, فيتو

تعد مضاعفات نقص فيتامين b 12  نادرة للغاية، وهذا لأنه يمكن علاجها بسهولة وفعالية، ولكن يمكن أن تتطور المضاعفات في بعض الأحيان.

أعراض نقص فيتامين ب12، فيتو

مضاعفات فقر الدم

جميع أنواع فقر الدم، بصرف النظر عن السبب، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات في القلب والرئة حيث يجد القلب صعوبة في ضخ الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية.

البالغون المصابون بـ فقر الدم الوخيم معرضون لخطر الإصابة بما يلي:

ضربات قلب سريعة بشكل غير طبيعي (عدم انتظام دقات القلب)

قصور القلب، حيث يفشل القلب في ضخ كمية كافية من الدم إلى جميع أنحاء الجسم عند الضغط المناسب.

Advertisements

مضاعفات نقص فيتامين ب 12

نقص فيتامين ب 12 (مع أو بدون فقر الدم) يمكن أن يسبب مضاعفات، مثل:

التغيرات العصبية

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 مشاكل عصبية تؤثر على الجهاز العصبي، مثل:

مشاكل في الرؤية

فقدان الذاكرة

وخز في الجلد

فقدان التنسيق الجسدي (الترنح)، والذي يمكن أن يؤثر على الجسم كله ويسبب صعوبة في التحدث أو المشي.

تلف أجزاء من الجهاز العصبي (الاعتلال العصبي المحيطي)، وخاصة في الساقين.

إذا تطورت مشاكل عصبية، فقد تكون في بعض الأحيان غير قابلة للعلاج.

 

العقم

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 في بعض الأحيان إلى العقم المؤقت، وعدم القدرة على الحمل، وفقًا لموقع "NHS" الطبي.

ويتحسن هذا عادةً باستخدام العلاج المناسب بفيتامين ب12.

 

سرطان المعدة

يزداد خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى المرضى الذي يعانون من نقص فيتامين ب12 بسبب فقر الدم الخبيث، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الخلايا السليمة في للمعدة.

 

عيوب الأنبوب العصبي

إذا كانت المريضة حامل، فإن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب12 يمكن أن يزيد من خطر إصابة الطفل بعيب خلقي خطير يُعرف باسم عيب الأنبوب العصبي.

الأنبوب العصبي عبارة عن قناة ضيقة تشكل في النهاية الدماغ والحبل الشوكي.

من أمثلة عيوب الأنبوب العصبي ما يلي:

عدم تطور العمود الفقري للطفل بشكل صحيح.

انعدام الدماغ - حيث يولد الطفل بدون أجزاء من الدماغ والجمجمة.

قيلة دماغية - حيث يندفع غشاء أو كيس مغطى بالجلد يحتوي على جزء من الدماغ إلى خارج ثقب في الجمجمة.

فيتامين ب 12، فيتو

آثار أكسيد النيتروز

أكسيد النيتروز، المعروف باسم "الغاز والهواء"، هو نوع من المخدر المستخدم في علاج الأسنان والولادة، ويمكن أن يؤدي استخدام أكسيد النيتروز إلى تقليل مستويات فيتامين ب 12 في الجسم، وإذا كانت المريضة حامل وتعاني من نقص فيتامين ب 12 يجب مراجعة الطبيب حتي لا يتسبب في مضاعفات خطيرة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم، ومتى تذهب للطبيب؟

الأكثر شيوعًا عند الرجال، أعراض وطرق الوقاية من متلازمة ميلر فيشر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اعراض نقص فيتامين ب12 ارتفاع ضغط الدم الاعتلال العصبي المحيطي الاعتلال العصبي الجهاز العصبى أنواع فقر الدم عدم انتظام دقات القلب فشل القلب فقدان الذاكرة فقر الدم الخبيث فيتامين b12 فيتامين ب 12 فيتامين ب12 نقص فيتامين b12

مواد متعلقة

علاج التهاب الشعب الهوائية، بالوصفات الطبيعية

5 أنواع للطفح الجلدي وطرق علاج كل منها

6 نصائح تساعدك في علاج ارتفاع درجة حرارة طفلك

علاج نزيف الأنف في المنزل، ومتى تذهب للطبيب؟

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

مشاهدة لقاء الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

بيان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

لقطة اليوم، التفاهم يجمع قادة مصر والإمارات والأردن

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرق منزله بالآلاف من قطع الشيكولاتة، أغرب طريقة للاحتفال بالكريسماس

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 2-12-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

المزيد
الجريدة الرسمية