فوائد فيتامين هـ، يحافظ على صحة الدماغ والقلب والجلد

فوائد فيتامين هـ، للصحة عديدة، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، وموجود في العديد من الخضروات والفواكه، وقد لا يعلم الكثيرون فوائد فيتامين هـ.

فوائد فيتامين هـ

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية أن فوائد فيتامين هـ للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية

مضادات الأكسدة:

فيتامين هـ هو أحد أقوى مضادات الأكسدة في الجسم. تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب تلفًا للخلايا والDNA.

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صحة القلب:

يساعد فيتامين هـ في حماية القلب والأوعية الدموية من التلف. يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

صحة الدماغ:

يساعد فيتامين هـ في حماية الدماغ من التلف. يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية، مثل مرض الزهايمر.

صحة الجلد

يساعد فيتامين هـ في حماية الجلد من التلف الناتج عن أشعة الشمس. يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

صحة الخصوبة:

يساعد فيتامين هـ في الحفاظ على صحة الخصوبة لدى الرجال والنساء. يمكن أن يساعد في زيادة الخصوبة وتحسين فرص الحمل.

وأضافت الدكتورة تيفني، أن المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين هـ تشمل ما يلي

الزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون وزيت بذور العنب وزيت الذرة

المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز وبذور عباد الشمس

الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والجرجير واللفت

الفواكه المجففة، مثل المشمش والتمر والزبيب.

فيتامين هـ

أعراض نقص فيتامين هـ

وأوضحت الدكتورة تيفني، أن نقص فيتامين هـ نادر الحدوث، ولكنه يمكن أن يحدث في الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو الذين يعانون من بعض الحالات الطبية، مثل اضطرابات امتصاص الدهون.

وتشمل أعراض نقص فيتامين هـ ما يلي:

مشاكل في الرؤية، مثل ضعف البصر الليلي.

مشاكل في الأعصاب، مثل التنميل والوخز.

مشاكل في الجلد، مثل جفاف الجلد والطفح الجلدي.

مشاكل في الخصوبة.

ضعف المناعة.

وفي الحالات الشديدة من نقص فيتامين هـ، يمكن أن يحدث تلف عصبي خطير، مثل اعتلال الأعصاب الطرفية، والذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة المشي والتنسيق.

وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، يقي من تناقص فيتامين هـ في الجسم.