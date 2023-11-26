الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

وصفة طبيعية تغذى بشرتك بفيتامين E المهم فى فصل الشتاء

البشرة فى الشتاء،
البشرة فى الشتاء، فيتو

فيتامين E من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها البشرة فى فصل الشتاء إذ يعزز من نضارتها ويعمل على حمايتها من التجاعيد المبكرة.

وتحرص الفتيات دائما بإضافة فيتامين E الكريمات المرطبة الخاصة بالبشرة وذلك فى فصل الشتاء لحمايتها من الجفاف الناجم عن برودة الطقس.

وصفة طبيعية لتغذية البشرة بفيتامين E

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية البشرة بفيتامين E فى فصل الشتاء.

المكونات:-

2 ملعقة زيت لوز حلو

3 نقاط ماء ورد

الطريقة:-

Advertisements

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
  • ثم نغسل البشرة بالغسول المناسب ونجففها.
  • ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق ونقوم بعمل تدليك للبشرة لمدة 5 دقائق.
  • ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يمد البشرة بجرعات جيدة من فتامين E، ويرطب البشرة بعمق فى الشتاء ويقلل فرص ظهور التجاعيد المبكرة ويعزز من نضارة البشرة.
وصفة طبيعية لتغذية البشرة بفيتامين E، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

txt

كريم طبيعي يعيد شباب بشرتك بعد الخمسين

txt

وصفات طبيعية لتفتيح بشرتك وإشراقها بأقل التكاليف

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فيتامين E جمال البشرة وصفة طبيعية لتغذية البشرة بفيتامين E زيت اللوز الحلو للبشرة ماء الورد العناية بالبشرة فصل الشتاء نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

أسباب جفاف البشرة، وطرق ترطيبها بالخيار والشوفان وزيت جوز الهند

هل يسبب انحلال البشرة الفقاعي سرطان الجلد، وما هي أعراضه؟

علاج انحلال البشرة الفقاعي، وكيفية التخفيف من الأعراض

وصفة طبيعية واقتصادية لإعادة شباب البشرة

الأكثر قراءة

وزير التموين: طرح الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات الدعم بجنيه يناير المقبل

صابرين تكشف لـ"فيتو" كواليس الأيام الأخيرة لـ طارق عبد العزيز

الخارجية الأمريكية ترد على اقتراح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (فيديو)

وزير التموين: ندرس تحويل الدعم السلعي إلى نقدي وهذا مصير زيادة الـ50 جنيها

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

موهبة غانية محط اهتمام الأهلي وبيراميدز وصن داونز

إسرائيل تكشف عن شرطها لتمديد الهدنة مع حماس

أمير قطر يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، أدعية لإزالة الخوف من المستقبل

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية