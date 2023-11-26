وصفة طبيعية تغذى بشرتك بفيتامين E المهم فى فصل الشتاء

فيتامين E من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها البشرة فى فصل الشتاء إذ يعزز من نضارتها ويعمل على حمايتها من التجاعيد المبكرة.

وتحرص الفتيات دائما بإضافة فيتامين E الكريمات المرطبة الخاصة بالبشرة وذلك فى فصل الشتاء لحمايتها من الجفاف الناجم عن برودة الطقس.

وصفة طبيعية لتغذية البشرة بفيتامين E

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية البشرة بفيتامين E فى فصل الشتاء.

المكونات:-

2 ملعقة زيت لوز حلو

3 نقاط ماء ورد

الطريقة:-

Advertisements

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نغسل البشرة بالغسول المناسب ونجففها.

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق ونقوم بعمل تدليك للبشرة لمدة 5 دقائق.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يمد البشرة بجرعات جيدة من فتامين E، ويرطب البشرة بعمق فى الشتاء ويقلل فرص ظهور التجاعيد المبكرة ويعزز من نضارة البشرة.

وصفة طبيعية لتغذية البشرة بفيتامين E، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.