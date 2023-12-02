للحماية من الأمراض وتقوية المناعة، الصحة تنصح بتناول هذه الأطعمة

وجَّهت وزارة الصحة نصائح لتقوية المناعة في موسم الشتاء لمقاومة الأمراض خاصة مع زيادة الفيروسات التنفسية في هذه الفترة.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تناول فيتامين B الموجود في عدة مصادر من الأطعمة منها “البقوليات والخضراوات والمكسرات واللحوم والدجاج والفواكه والأسماك”.

طرق صحية لتقوية الجهاز المناعي

جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول لجسم الإنسان ويجب اختيار نمط حياة صحي، واتباع الإرشادات العامة للصحة الجيدة هو أفضل خطوة يمكن اتخاذها نحو الحفاظ على عمل نظام المناعة لدى الإنسان بشكل طبيعي، وكل جزء من الجسم، بما في ذلك الجهاز المناعي، يعمل بشكل أفضل عندما يكون محميًا ويجب اتباع الآتي:

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عدم التدخين

تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات.

تمارين رياضية بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الحصول على قسط كاف من النوم.

اتخاذ خطوات لتجنب العدوى، مثل غسل اليدين بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.

تقليل التوتر.

تناول جميع اللقاحات الموصى بها حيث تعمل اللقاحات على تقوية جهاز المناعة لدي جسم الإنسان لمحاربة العدوى.

تناول الفواكه والخضراوات

وكشفت العديد من الدراسات هو أن كبار السن، مقارنة بالأشخاص الأصغر سنًّا، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والأهم من ذلك، أكثر عرضة للوفاة بسببها

تعد التهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك الأنفلونزا وفيروس كوفيد-19 وخاصة الالتهاب الرئوي، سببًا رئيسيًا للوفاة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في جميع أنحاء العالم.

وبعض العلماء لاحظوا أن هذا الخطر المتزايد يرتبط بانخفاض إنتاج الخلايا الجذعية التي تؤدي إلى تكوين خلايا الجهاز المناعي.

التطعيمات وسيلة لتقوية الجهاز المناعي للجسم

وأظهرت دراسات لقاحات الأنفلونزا أنه بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، يكون اللقاح أقل فعالية مقارنة بالأطفال الأصحاء (أكبر من عامين).

ولكن على الرغم من انخفاض الفعالية، فقد أدت التطعيمات ضد الأنفلونزا والمكورات الرئوية إلى خفض معدلات المرض والوفاة لدى كبار السن بشكل كبير بالمقارنة مع عدم التطعيم.

ويوجد علاقة بين التغذية والمناعة لدى كبار السن، حيث يمكن أن يحدث سوء التغذية بالفيتامينات الدقيقة، حيث يعاني الشخص من نقص في بعض الفيتامينات الأساسية والمعادن التي يتم الحصول عليها من النظام الغذائي أو استكماله، عند كبار السن.

يميل كبار السن إلى تناول كميات أقل من الطعام، وغالبًا ما يكون لديهم تنوع أقل في وجباتهم الغذائية مما يؤثر على ضعف الجهاز المناعي.