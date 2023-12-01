الجمعة 01 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض ارتفاع ضغط الدم، ومتى تذهب للطبيب؟

ارتفاع ضغط الدم،
ارتفاع ضغط الدم، فيتو

أحد أخطر الأشياء المتعلقة بـ ارتفاع ضغط الدم هو أنك لا تعلم أنك مصاب به في الواقع، ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون ذلك، وهذا لأن ارتفاع ضغط الدم ليس له أي أعراض إلا إذا كان شديدًا جدًا، وأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان ضغط الدم مرتفعًا هي إجراء فحوصات منتظمة، يمكن أيضًا مراقبة ضغط الدم في المنزل وهذا مهم بشكل خاص إذا كان لديك قريب يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم، فيتو

أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد

إذا كان ضغط الدم مرتفعًا للغاية، فقد تكون هناك أعراض معينة يجب الانتباه إليها، بما في ذلك:

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صداع شديد

نزيف في الأنف

التعب أو الارتباك

مشاكل في الرؤية

ألم صدر

صعوبة في التنفس

اضطراب نبضات القلب

دم في البول

الم في الصدر أو الرقبة أو الأذنين

النوبات

 

توجد بعض الاعراض التي عادةً ما يربطها المرضي بارتفاع ضغط الدم ولكنها ليست كذلك:

دوخة

العصبية

التعرق

مشكلة في النوم

احمرار الوجه

بقع الدم في العيون

 

متى ترى الطبيب

إذا كان لدي المريض أي من هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب على الفور، حيث قد يعاني من أزمة ارتفاع ضغط الدم التي قد تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وقد تكون مصاحبة أيضًا حالة صحية خطيرة أخرى.

في معظم الأحيان، لا يسبب ارتفاع ضغط الدم الصداع أو نزيف في الأنف، ولكن هذا يمكن أن يحدث في أزمة ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم أعلى من 180/120، إذا كان ضغط دمك مرتفعًا للغاية ولديك هذه الأعراض، فاستريح لمدة 5 دقائق ثم افحصه مرة أخرى، إذا كان ضغط دمك لا يزال مرتفعا بشكل غير عادي، فهذه تعد حالة طبية طارئة.

ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض عادة لذا، يجب على الجميع فحصه بانتظام، ويجب أن يقوم البالغون الذين يتمتعون بضغط دم طبيعي بفحص ضغط الدم كل عام في زيارات صحية روتينية وفقًا لموقع "webbmd" الطبي.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المعالج إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب والفشل الكلوي ومشاكل العين.

 

تشخيص ارتفاع ضغط الدم 

حتي يتم تشخيص المريض بأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم لابد من أن يتم قياسه في أكثر من ثلاثة مرات وفي مناسبات مختلفة ويجب أن يكون المريض هادئ ولا يكون قد بذل أي مجهود أو تناول قهوة قبل قياس الضغط.

 

طرق الوقاية من ضغط الدم المرتفع 

تتنوع طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم بين ممارسة الرياضة والتقليل من الملح في الطعام ومن الكوليسترول والدهون بجانب تجنب تناول الأدوية إلا بإشراف طبي بالأخص المسكنات.

كانت وزارة الصحة أكدت أن مرض ارتفاع ضغط الدم لا يمكن أن يحدث بدون سبب. 

 

عوامل الخطورة  تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم 

وتشمل عوامل  خطورة الإصابة بارتفاع ضغط الدم منها:
١- العوامل الوراثية 
٢- زيادة الوزن والسمنة 
٣-عدم ممارسة النشاط البدني 
٤- التقدم في العمر 
٥- الإفراط في استهلاك الملح 
٦- اتباع نظام غذائي مليء بالدهون 
٧- الإقلال من تناول الفاكهة والخضروات.

ارتفاع ضغط الدم، فيتو

وحذرت  وزارة الصحة من  وصول ارتفاع الضغط لأكثر من 140/90 وظهور أعراض  مثل الإحساس بآلام شديدة في الصدر، وصعوبة في التنفس، والإحساس بالصداع.

وأوضحت أن إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم يسبب حدوث مضاعفات لذا يجب السيطرة عليه لمنع حدوث تلك المضاعفات والتي تشمل:

١- ألم في الصدر والذبحة الصدرية
٢- النوبة القلبية 
٣- قصور القلب 
٤- عدم انتظام دقات القلب التي يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئ.

ونصحت بضرورة متابعة ضغط الدم باستمرار لتجنب أمراض القلب وأي مضاعفات أخرى.

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