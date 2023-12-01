الجمعة 01 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

الأكثر شيوعًا عند الرجال، أعراض وطرق الوقاية من متلازمة ميلر فيشر

ميلر فيشر، فيتو
ميلر فيشر، فيتو

متلازمة ميلر فيشر هي اضطراب نادر يتسبب في قيام الجهاز المناعي بمهاجمة الأعصاب غالبًا في الوجه، ويمكن أن يسبب مشاكل في حركات العين والوجه والتنسيق والتوازن ويتعافى معظم الأشخاص تمامًا خلال ستة أشهر بعد تلقي العلاج.

ميلر فيشر، فيتو

ما هي متلازمة ميلر فيشر؟

تعد متلازمة ميلر فيشر (MFS) اضطرابًا نادرًا يتسبب في قيام الجهاز المناعي بمهاجمة الأعصاب، وعادة ما يبدأ ذلك في الوجه، ويمكن أن يؤثر على الأعصاب التي تتحكم في عضلات العين، لذلك قد يواجه المريض صعوبة في تحريك عينيه، ويمكن أن يسبب MFS أيضًا مشاكل في التنسيق وردود الفعل، عادةً ما تتبع الأعراض عدوى فيروسية أو بكتيرية.

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من يصاب بمتلازمة ميلر فيشر؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بمتلازمة ميلر فيشر، ولكنها أكثر شيوعًا في:

الناس من أصل آسيوي.

الرجال حيث يؤثر MFS على الذكور بمعدل ضعف عدد النساء.

البالغين فوق سن 55 عامًا.

أعراض متلازمة ميلر فيشر

تميل أعراض متلازمة ميلر فيشر إلى الظهور فجأة وتتطور خلال بضعة أيام، وتبدأ الأعراض عادةً بعد حوالي 10 أيام من الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية، وفي بعض الأحيان قد لا تظهر الأعراض لعدة أسابيع.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لـ MFS ما يلي:

مشاكل التوازن.

تغييرات في طريقة المشي.

الرؤية المزدوجة (شفع) أو عدم وضوح الرؤية.

تدلي الجفون أو شلل الوجه (صعوبة تحريك عضلات الوجه).

فقدان منعكسات الأوتار في الكاحل أو الركبة أو الذراع.

مشاكل في حركات العين.

حركات العضلات غير المتقنة أو الخرقاء.

يمكن للمريض أيضًا تطوير:

مشاكل في التنفس.

ضعف العضلات في الذراعين والساقين.

مشاكل في البلع.

ضعف اللسان.

اسباب متلازمة ميلر فيشر

ويمكن أن يتطور مرض ميلر فيشر إذا كان الجهاز المناعي يتفاعل مع العدوى ويهاجم الأعصاب عن طريق الخطأ أثناء محاولته محاربة العدوى، وتشمل الالتهابات الفيروسية والبكتيرية التي قد تؤدي إلى الإصابة بمرض MFS ما يلي:

عدوى كامبيلوباكتر.

المستدمية النزلية.

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

عدد كريات الدم البيضاء (فيروس إبشتاين بار).

فيروس زيكا.

ميلر فيشر، فيتو

علاج متلازمة ميلر فيشر

لا يوجد علاج لمتلازمة ميلر فيشر، ولكن بعض العلاجات يمكن أن تمنع الجهاز المناعي من مهاجمة الأعصاب السليمة.  تشمل العلاجات الأكثر شيوعًا ما يلي:

العلاج بالجلوبيولين المناعي الوريدي (IVIG): يستخدم العلاج IVIG البلازما المنقاة (الجزء السائل من الدم) والأجسام المضادة الصحية من المتبرعين، ويمكن أن يساعد في منع الجهاز المناعي من مهاجمة الأنسجة السليمة.

تبادل البلازما (فصادة البلازما): فصادة البلازما هي إجراء لتصفية الدم من البلازما التي قد تحتوي على أجسام مضادة ضارة.

إعادة التأهيل البدني: يمكنك العمل مع معالج فيزيائي أو معالج مهني لاستعادة قوة العضلات ومرونتها وتنسيقها، ويمكن للمعالجين المساعدة على تحسين توازن ومشية المريض وإظهار تقنيات أداء الأنشطة اليومية.

 

كيف يمكن الوقاية من متلازمة ميلر فيشر؟

لا توجد طريقة للوقاية من متلازمة ميلر فيشر، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية.  تأكد من:

تجنب الاتصال بالأشخاص المرضى.

تغطية السعال والعطس.

تطهير الأسطح التي تلمسها كثيرًا.

لا تلمس وجهك إلا إذا كانت يداك نظيفتين.

اغسل يديك كثيرًا واستخدم معقم اليدين.

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