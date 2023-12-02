أخبار الحوادث اليوم: 3 أحكام هامة للمحكمة الدستورية.. وحجز دعوى إثبات نسب طفل إسلام جابر للحكم
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
3 أحكام هامة للمحكمة الدستورية، أبرزها اعتبار مهلة الفصل ضمن فترة خدمة الموظف
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.
الامن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب فى دمياط
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"تضمن تعدى طالب على آخر باستخدام قطعة خشبية.
حبس 13 شخصا لارتكابهم جرائم السرقات والتنقيب عن الآثار بالقاهرة
قررت النيابة العامة، حبس 13 شخصا لارتكابهم جرائم السرقات والتنقيب عن الآثار بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.
حجز الحكم في دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر
حجزت محكمة الأسرة بالعمرانية، اليوم السبت، الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي، لجلسة 30 ديسمبر المقبل.
تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية ولاية الإسماعيلية الإرهابية لـ٢ مارس
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية ولاية الإسماعيلية " الإرهابية.. لجلسة 2 مارس المقبل لاستكمال المرافعة.
16 ديسمبر سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية لخريجي جامعة القاهرة
أعلنت النيابة الإدارية، مواعيد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، وحددت النيابة موعد ١٦ ديسمبر للذكور ،و١٧ للإناث من خريجي جامعة القاهرة.
ضبط 17 بندقية و263 كيلو حشيش وبانجو بحوزة 3 أشخاص بأسيوط
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص بقصد الإتجار.
القصة الكاملة لـ مقتل شاب الشرقية على يد جيرانه بسبب الصرف الصحي
شهدت محافظة الشرقية جريمة قتل بشعة حيث أقدم 5 أشخاص على قتل شاب عشريني بدائرة مركز شرطة أبوحماد بسبب مشادة لفظية بينهم، وتم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
الداخلية تحذر: تحرير محاضر تبديد للممتنعين عن تجديد تراخيص السيارات
أكدت وزارة الداخلية، على شن حملات مكثفة للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية وتحرير محاضر تبديد للممتنعين عن التجديد.
النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون (صور)
تعلن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن المواعيد المحددة لكل جامعة لسحب الملفات وتقديمها مرفقًا بها الأوراق والمستندات المطلوبة والخاص بمسابقة التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠٢٣.
على علاقة غير شرعية بأمها، اعترافات طالب إعدادي اعتدى على طفلة في الدقهلية
أدلى طالب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية باعترافاته في واقعة الاعتداء جنسيًّا على طفلة نجلة سيدة تربطه علاقة بها واعتاد التردد عليها.
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