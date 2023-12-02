أخبار الحوادث اليوم: 3 أحكام هامة للمحكمة الدستورية.. وحجز دعوى إثبات نسب طفل إسلام جابر للحكم

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"تضمن تعدى طالب على آخر باستخدام قطعة خشبية.



قررت النيابة العامة، حبس 13 شخصا لارتكابهم جرائم السرقات والتنقيب عن الآثار بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

حجزت محكمة الأسرة بالعمرانية، اليوم السبت، الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي، لجلسة 30 ديسمبر المقبل.

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية ولاية الإسماعيلية " الإرهابية.. لجلسة 2 مارس المقبل لاستكمال المرافعة.

أعلنت النيابة الإدارية، مواعيد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، وحددت النيابة موعد ١٦ ديسمبر للذكور ،و١٧ للإناث من خريجي جامعة القاهرة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص بقصد الإتجار.

شهدت محافظة الشرقية جريمة قتل بشعة حيث أقدم 5 أشخاص على قتل شاب عشريني بدائرة مركز شرطة أبوحماد بسبب مشادة لفظية بينهم، وتم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أكدت وزارة الداخلية، على شن حملات مكثفة للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية وتحرير محاضر تبديد للممتنعين عن التجديد.

تعلن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن المواعيد المحددة لكل جامعة لسحب الملفات وتقديمها مرفقًا بها الأوراق والمستندات المطلوبة والخاص بمسابقة التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠٢٣.

أدلى طالب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية باعترافاته في واقعة الاعتداء جنسيًّا على طفلة نجلة سيدة تربطه علاقة بها واعتاد التردد عليها.