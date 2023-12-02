الداخلية تحذر: تحرير محاضر تبديد للممتنعين عن تجديد تراخيص السيارات
أكدت وزارة الداخلية، على شن حملات مكثفة للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية وتحرير محاضر تبديد للممتنعين عن التجديد.
تحرير محاضر تبديد للممتنعين عن تجديد تراخيص السيارات
كما توفر وزارة الداخلية خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكترونى خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.
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