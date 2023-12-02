السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

الامن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب فى دمياط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"تضمن تعدى طالب  على آخر باستخدام قطعة خشبية.
 

 فيديو الاعتداء على طالب فى دمياط 

 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تضمن تعدى شخص على آخر بقطعة خشبية، وقيام آخر بتصوير الواقعة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

 

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وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المجنى عليه طالب – مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله اتهم طالبا بالتعدى عليه بعصا خشبية وقيام (عاطل) بتصوير الواقعة، ونشر مقطع الفيديو على موقع "فيس بوك" لسابقة قيامه بالسخرية من المتهم الأول حال لهوهما بالشارع.

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وعقب تقنين الإجراءات  تم ضبط المتهمين والهاتف المحمول المستخدم فى التصوير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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