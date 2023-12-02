النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون (صور)
تعلن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن المواعيد المحددة لكل جامعة لسحب الملفات وتقديمها مرفقًا بها الأوراق والمستندات المطلوبة والخاص بمسابقة التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠٢٣.
وحددت النيابة الإدارية، 16و17 ديسمبر لجامعة القاهرة، و18 ديسمبر لجامعة عين شمس والتى تستمر مواعيد سحب الملفات الجامعات حتى 10 يناير 2024.
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