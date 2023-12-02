على علاقة غير شرعية بأمها، اعترافات طالب إعدادي اعتدى على طفلة في الدقهلية

أدلى طالب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية باعترافاته في واقعة الاعتداء جنسيًّا على طفلة نجلة سيدة تربطه علاقة بها واعتاد التردد عليها.



وكان ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية ألقوا القبض على طالب بالصف الثالث الإعدادي وذلك بعد تعديه على طفلة جنسيًّا واغتصابها مما تسبب فى إصابتها بنزيف.

وكان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي بسندوب باستقبال" الطفلة "ف.أ.أ.ع"" 11 عامًا، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، ومقيمة بإحدى قرى المركز مصابة بنزيف.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال الطفلة المصابة اتهمت الطالب "إبراهيم.إ.ا.ع"، 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، بالتعدي عليها جنسيًّا واغتصابها عنوة حال وجودها بمنزلها.



وكشفت الطفلة فى محضر الشرطة أن المتهم على علاقة عاطفية بوالدتها وتدعى "ص.أ.ع"، 34 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وقيامه بالتردد على منزل أسرة الطفلة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بقيامه بالتعدي على الطفلة جنسيًّا وإصابتها، ووجود علاقة بينه وبين والدة الطفلة المصابة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 12432 جنح مركز شرطة المنصورة والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

وعلى صعيد آخر، بدأت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية التحقيق مع موظف بالتأمين الصحي بتهمة إنشائه حساب على أحد التطبيقات الإلكترونية الخاص بالشواذ جنسيًّا واستقطابه الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكان ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا، ألقوا القبض على موظف بهيئة التأمين الصحي ومقيم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية حال وجوده بمنطقة مشعل وذلك بتهمة إنشائه حسابا على أحد التطبيقات الإلكترونية الخاص بالشواذ جنسيًّا واستقطابه الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت معلومات وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بقيام أ.ع.ش، 39 عاما، موظف بهيئة التأمين الصحي ومقيم بمدينة المنصورة، بإنشاء حسب عبر تطبيق إلكتروني خاص بالشواذ جنسيا لاستقطاب الرجال لممارسة اللواط بقصد المتعة.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا ونجحت القوة في ضبط المتحرى عنه حال وجوده بمنطقة مشعل وبحوزته هاتف محمول مثبت به التطبيق الإلكتروني.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر واعترف بارتكابه واقعة استقطاب الرجال عبر التطبيق الإلكتروني لممارسة الأفعال الشاذة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21542 جنح قسم أول المنصورة والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.