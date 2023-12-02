السكك الحديدية تواصل حملات توعية المواطنين بخطورة السلوكيات الخاطئة (فيديو)

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على القضاء على بعض السلوكيات الخاصة بالمواطنين في التعامل مع مرفق السكك الحديدية من خلال إطلاق حملة سلوكنا - مسئوليتنا بهدف توعية المواطنين بأخطار مثل هذه التصرفات.

ونشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك فيديو تناول بعض سلوكيات الأفراد في التعامل مع قضبان السكك الحديدية مما يؤدي إلى تهديد حياة الأفراد والركاب.

وعانت هيئة السكك الحديدية من العديد من السلوكيات السلبية من قبل الركاب أو المواطنين، وعدم الاستخدام الأمثل لمرافق الهيئة داخل القطارات والمحطات التابعة لها، ورصدت الهيئة في الفترة الأخيرة العديد من هذه السلوكيات بهدف القضاء عليها.

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وكان أبرز هذه السلوكيات التعدي على أراض تابعة لهيئة السكك الحديدية، والتعدي المستمر على القطارة برشقها بالحجارة، بالإضافة إلى التعدي على المزلقانات بطرق غير شرعية، والتدخين داخل القطارات، والتسطيح أعلى العربات، وغيرها من السلوكيات التي تعطل سير القطارات وتسبب إزعاجا للركاب .

وزير النقل: لا تهاون في تطبيق الغرامات على من يخالف اللوائح

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في تصريحات صحفية سابقة على أنه لا تهاون في تطبيق الغرامات على كل من يرتكب أي من السلوكيات المخالفة لقواعد تشغيل القطارات، لأن هذا الأمر يمس مصلحة الدولة، وأن القضاء على مثل هذه السلوكيات جاء نتيجة التهاون في فرض العقوبات على مر السنوات السابقة.

وأضاف وزير النقل أن هناك تعاونًا كبيرا مع المؤسسات الدينية الممثلة في وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية للقيام بالعديد من حملات التوعية داخل القرى والمدن، للتأكيد على أهمية دور المواطن في الحفاظ على مرافق الدولة وعدم العبث بها واستخدامها الاستخدام الأمثل والتخلي عن بعض السلوكيات الخاطئة حتى لا يتعرض المواطن نفسه الغرامات الفورية وعرقلة عملية التطوير التي تشهدها السكة الحديد الآن.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن تطبيق الغرامات ليس هو الحل الأمثل، بل لابد من العمل على تعديل هذه السلوكيات بما يخدم مصلحة الهيئة، وأنه لابد من القيام بعمل العديد من حملات التوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقيام بعمل لقاءات مع الركاب وتوزيع إرشادات للقضاء على مثل هذه السلوكيات.