السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تشغيل قطار جديد من طنطا للقاهرة لخدمة الطلاب

قطار، فيتو
قطار، فيتو

بدأت هيئة السكك الحديدية، اليوم السبت، تشغيل خدمة جديدة وذلك وفقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل.

 وجاء ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

قرر المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة  تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على بعض الخطوط. 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتقرر واعتبارًا من اليوم السبت الموافق 11 /11 /2023 تشغيل قطار رقم 1190  طنطا / القاهرة  يقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحًا بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا.

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ويترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات كالتالى طبقًا للجداول المرفقة: 
- قطار 529 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساء ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالى  .
- قطار 551 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة  03:00 عصرًا ويصل طنطا الساعة 06:10 مساءً. 
- قطار 535 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحًا ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحًا. 
-  قطار 512 ( تحيا مصر ) منوف / القاهرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحًا.
- قطار 548 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساءً ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساءً.
- قطار 534 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحًا.
- قطار 556 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساءً ويصل منوف الساعة 07:40 مساءً.
- قطار 550 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة  يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساءً.
- قطار 554 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساءً.
- قطار 524 ( تحيا مصر ) القناطر الخيرية / القاهرة يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساءً. 
- قطار 546 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف  يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهرا ويصل منوف الساعة 01:55 ظهرًا.
والهيئة لا تدخر أي جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي الهيئة القومية لسكك حديد مصر الفريق مهندس كامل الوزير الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الهيئة القومية لسكك حديد

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