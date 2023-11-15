السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة المكيفة بالوجه البحري

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ / الإسكندرية والقاهرة /الاسكندرية والعكس، وذلك بناء علي توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر .



وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحًا ويصل محطة الأسكندرية الساعة 07:40 صباحًا على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الإسكندرية / كفر الشيخ ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 مساءًا ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساءًا.

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تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بالوجه البحري

ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811،470)، وايضًا تشغيل قطار 14 بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلي القاهرة يقوم من محطة الأسكندرية الساعة 08.00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحًا .



كما تقرر إعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 تشغيل قطار 17 بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة من القاهرة إلي الإسكندرية، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 09.20 مساءًا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 12.20 صباحًا.



الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتلبية لطلب السادة جمهور الركاب فقد تقرر إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163)، وأن الهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.